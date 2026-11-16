Chứng khoán

Các doanh nghiệp Thủ đô tiếp cận cơ chế vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
10:24 | 16/11/2026
(TBTCO) - Mới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (thuộc Sở Tài chính Hà Nội) chủ trì hội thảo giới thiệu mô hình tổ chức và cơ chế vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước. HNX và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) phối hợp tổ chức hội thảo.
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Hội thảo có sự tham dự của các giảng viên AIT, công ty chứng khoán thành viên thị trường các-bon và 60 học viên là lãnh đạo của các doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, nhằm trang bị cho cộng đồng doanh nghiệp kiến thức thực tiễn về quản trị theo chuẩn mực Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) và lộ trình thích ứng với thị trường các-bon tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Thủ đô tiếp cận cơ chế vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc HNX phát biểu chào mừng và chia sẻ định hướng phát triển hạ tầng thị trường giao dịch các-bon trong nước tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc HNX cho rằng, chương trình đào tạo về các-bon sẽ giúp các học viên là lãnh đạo của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội có cái nhìn tổng quan về thị trường các-bon, các văn bản pháp quy liên quan đến thị trường, mô hình vận hành thị trường, cơ chế giao dịch trên sàn giao dịch các-bon trong nước.

Qua đó, các doanh nghiệp có những đánh giá cần thiết để đưa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào chiến lược phát triển cũng như kế hoạch hoạt động của công ty và cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu này vào hành động thực tiễn.

Trong phiên báo cáo chuyên đề, ông Trần Trọng Kiên, Giám đốc Phòng Thị trường chứng khoán phái sinh, HNX đã trình bày tổng quan về mô hình tổ chức thị trường các-bon; cơ chế vận hành giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trong nước; quy trình đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch; vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia thị trường, lộ trình xây dựng và phát triển thị trường trong giai đoạn thí điểm và vận hành chính thức.

Các doanh nghiệp Thủ đô tiếp cận cơ chế vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Lãnh đạo HNX chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học viên Chương trình “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu trên địa bàn TP. Hà Nội” năm 2026 tại HNX.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Phùng Văn Đông, Giám đốc AIT Việt Nam đánh giá qua buổi hội thảo đã nhận thấy 3 vấn đề lớn. Đó là, các-bon không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề kinh tế và việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh là yêu cầu đối với tất cả các doanh nghiệp trên thị trường; công nghệ và cơ chế cũng quan trọng nhưng cần truyền thông để mọi người có hiểu biết về thị trường, do đó AIT mong muốn gắn kết giữa kiến thức và thực tế hoạt động thị trường để giúp những bài học có giá trị hơn đối với các học viên; sau khi đã hình dung về mô hình tổ chức và vận hành thị trường các-bon thí điểm, các doanh nghiệp đã nhìn thấy những cơ hội và chuẩn bị cho doanh nghiệp của mình trong thời gian tới làm sao để nắm bắt được các cơ hội này.

Hội thảo cũng ghi nhận không khí trao đổi sôi nổi giữa các học viên và đại diện HNX. Thông qua những câu hỏi và chia sẻ trực tiếp, các học viên có cơ hội làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến cơ chế vận hành thị trường các-bon, quy trình giao dịch cùng những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình chuẩn bị tham gia thị trường./.

Mai Tấn
Từ khóa:
sàn giao dịch các-bon trong nước sở giao dịch chứng khoán hà nội Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực ESG tín chỉ các bon trong nước

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