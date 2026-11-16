Thị trường

Ngày 16/11: Giá cao su thế giới sáng đầu tuần tăng mạnh

06:17 | 16/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (16/11) đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Cụ thể, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng từ 0,23 - 1,43%; sàn SHFE giá tăng 0,79 - 1,79%; sàn SGX tăng 1,42 - 1,74%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
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Ngày 16/11: Giá cao su thế giới sáng đầu tuần tăng mạnh
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 tăng 1 Yên/kg (+0,23%), lên mức 443 Yên/kg; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 6.20 Yên/kg (+1,43%), lên mức 434.60 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,76 Baht (0,82%) lên mức 93,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 tăng 335 Nhân dân tệ/tấn (+1,79%), lên mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 155 Nhân dân tệ/tấn (+0,79%), lên mức 19.710 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 250430 Cent/kg, tăng 1,42%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 251,50 Cent/kg, tăng 1,74%.

Triển vọng giá cao su nhiều khả năng vẫn chịu tác động từ cả cung và cầu. Theo Reuters, các nhà phân tích của Shenyin Wanguo Futures nhận định, Thái Lan đang bước vào giai đoạn khai thác cao điểm, trong khi hoạt động sản xuất lốp xe vẫn yếu hơn cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thời tiết tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Nếu điều kiện bất lợi làm gián đoạn hoạt động khai thác, nguồn cung suy giảm có thể hỗ trợ giá cao su. Ngược lại, khi sản lượng tại Thái Lan tăng đều trong lúc các nhà máy lốp chủ yếu mua bổ sung tồn kho, đà phục hồi hiện tại có thể gặp sức ép.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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