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Ngày 16/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

06:20 | 16/11/2026
Giá lúa gạo hôm nay (16/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục giữ vững các mức hiện tại.
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Ngày 16/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 34 hôm nay dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/ kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo Jasmine của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 565 - 569 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 535 - 540 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm trong khoảng 442 - 446 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm duy trì trong khoảng 488 - 492 USD/tấn - tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan được chào bán với giá 410 - 414 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá cùng chủng loại dao động từ 388 - 392 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm được giao dịch ở mức 382 - 386 USD/tấn.

10 tháng, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 6,8 triệu tấn

Theo thông tin từ nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, trong 10 tháng năm 2026 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 6,8 triệu tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 9,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 484 USD/tấn, giảm 5,4%.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,2%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là là 17,5% và 13,7%.
Huyền Minh (tổng hợp)
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