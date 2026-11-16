Hà Nội tôn vinh 150 sản phẩm, dịch vụ hàng Việt được người tiêu dùng yêu thích

Lễ tôn vinh do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP. Hà Nội tổ chức.

Sau quá trình bình chọn của người tiêu dùng và đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã công nhận 150 sản phẩm, dịch vụ của 133 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành hàng. Trong đó, 25 sản phẩm, dịch vụ đạt Top 1; 35 sản phẩm, dịch vụ đạt Top 2; 40 sản phẩm, dịch vụ đạt Top 3 và 50 sản phẩm, dịch vụ đạt Top 4.

Các sản phẩm được tôn vinh thuộc nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, chương trình ghi nhận trên 571.000 lượt bình chọn trực tiếp và trực tuyến, tăng khoảng 42% so với năm trước. Hoạt động bình chọn được triển khai tại các siêu thị, trung tâm thương mại, điểm công cộng và trên nền tảng trực tuyến.

Điểm mới của chương trình năm nay là bên cạnh các tiêu chí về chất lượng, giá cả và mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng, việc đánh giá còn chú trọng đến bảo vệ môi trường, sử dụng bao bì xanh, minh bạch nguồn gốc xuất xứ, ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố nhấn mạnh, niềm tin của người tiêu dùng được hình thành từ chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, giá cả hợp lý và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Theo bà Bùi Huyền Mai, việc lựa chọn sản phẩm Việt có uy tín không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước mà còn là sự đồng hành với người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố phát biểu. Ảnh: Nguyên Phương

Hà Nội có vai trò quan trọng trong kết nối sản xuất với thị trường, kết nối doanh nghiệp Thủ đô với các địa phương, đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình bình chọn, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội tiếp nhận phản hồi từ thị trường để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình đang chú trọng đầu tư công nghệ, khai thác nguồn nguyên liệu trong nước để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động, bà Bùi Huyền Mai đề nghị các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và đơn vị phân phối tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất làng nghề.

Các sản phẩm được tôn vinh cần tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên hệ thống phân phối và nền tảng số. Cùng với đó, doanh nghiệp cần lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, minh bạch nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Sở Công thương Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, kết nối các sản phẩm, dịch vụ được công nhận với hệ thống phân phối, thương mại điện tử và các chương trình xúc tiến thương mại.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp không chỉ có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn tiếp nhận đánh giá trực tiếp từ người tiêu dùng để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toàn cầu VJK, doanh nghiệp có sản phẩm được tôn vinh ở Top 2 cho biết, doanh nghiệp lựa chọn phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu trong nước như gạo, dứa, sầu riêng, bí và một số loại nông sản khác. Nguồn nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ các nhà vườn, trong khi công nghệ và máy móc sản xuất được đầu tư từ Hàn Quốc, Thụy Điển và Đài Loan.

Theo ông Thành, việc kết hợp nguồn nguyên liệu Việt Nam với công nghệ sản xuất hiện đại giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang một số thị trường như châu Âu, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Hàn Quốc. Xuất khẩu tiếp tục là định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đại diện một doanh nghiệp ngành sữa tham gia chương trình cũng cho biết, trên cơ sở vùng nguyên liệu khoảng 3.000 ha, doanh nghiệp đang kết hợp đầu tư công nghệ sản xuất, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao và hướng tới thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026. Ảnh: Nguyên Phương

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026. Ảnh: Nguyên Phương

Các khách hàng tham quan, tìm hiểu sản phẩm hàng Việt Nam. Ảnh: Nguyên Phương