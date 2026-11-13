Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.830 - 26.870 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Sáng 13/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.637 đồng, tăng 14 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.460 - 25.870 VND/USD, cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, BIDV điều chỉnh tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa tỷ giá lên mức 25.490 - 25.870 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 13/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt, trong đó USD và CNY đồng loạt tăng giá, trong khi EUR, GBP và JPY tiếp tục suy yếu.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá GBP tại Vietcombank được niêm yết ở mức 33.107,07 - 34.513,73 VND/GBP, giảm 74,21 đồng ở chiều mua vào và 77,4 đồng ở chiều bán ra. BIDV cũng điều chỉnh giảm tương ứng 89 đồng và 81 đồng, đưa giá mua vào - bán ra xuống 33.363 - 34.629 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng đáng kể 0,32% lên 103,17 điểm, chạm mức đỉnh 19 tháng.

Đồng USD tiếp tục tăng mạnh trên thị trường ngoại hối quốc tế, đưa chỉ số DXY lên 103,08 điểm, mức cao nhất từ đầu năm và trở lại vùng giá ghi nhận vào tháng 4/2025. Đà tăng của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Trước khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố hôm thứ ba, Thống đốc Fed Christopher Waller đã đề cập khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12, nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi tháng 10 tăng khoảng 0,3% hoặc cao hơn.

Kết quả công bố sau đó cho thấy CPI cốt lõi tăng 0,3% so với tháng trước, vượt mức dự báo 0,2%; trong khi CPI toàn phần tăng 0,4%, cao hơn mức kỳ vọng 0,3%. Những số liệu này củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn.

Theo các chiến lược gia của ING (Hà Lan), sự kết hợp giữa phát biểu cứng rắn của Fed và dữ liệu lạm phát vượt kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Đặc biệt, chênh lệch lãi suất thực ngắn hạn giữa Mỹ và các nền kinh tế khác vẫn là động lực chính thúc đẩy sức mạnh của đồng bạc xanh.

Diễn biến trên thị trường cho thấy các nhà giao dịch đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 3 - 4 lần từ nay đến tháng 9/2027, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần, tương đương tổng mức tăng 0,75 - 1 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, những lo ngại về nguy cơ can thiệp chính trị vào Fed giảm bớt, cùng nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn, cũng góp phần nâng đỡ USD.

Các chuyên gia tại ING, Rabobank (Hà Lan), MUFG (Nhật Bản) nhận định, dữ liệu lạm phát và triển vọng chính sách của Fed có thể tiếp tục hỗ trợ USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực từ thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng trung hạn của đồng tiền này.

Trong khi đó, tại châu Âu, kết quả khảo sát của Reuters công bố hôm thứ năm cho thấy cả 71 nhà kinh tế tham gia đều dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, lên 2,75%. Trong đó, 46 chuyên gia cho rằng lãi suất sẽ đạt đỉnh tại mức này, còn 25 người dự báo ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất, nhiều khả năng vào quý I/2027.

Triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của ECB xuất phát từ áp lực lạm phát dai dẳng. Các nhà kinh tế đã nâng dự báo lạm phát khu vực đồng euro và cho rằng mức tăng giá có thể tiếp tục cao gấp đôi mục tiêu 2% của ECB, ít nhất đến hết quý II/2027./.