Đối thoại

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Hồng Quyên (thực hiện)

Hồng Quyên (thực hiện)

maitan2507@gmail.com
21:13 | 12/11/2026
(TBTCO) - Sau khi được FTSE Russell nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm cơ hội thu hút dòng vốn trong và ngoài nước. Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, để tận dụng cơ hội này, thị trường cần đưa thêm doanh nghiệp có chất lượng lên sàn, tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phòng ngừa rủi ro.
aa

PV: Thưa ông, nhìn từ các mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, đâu là những kết quả nổi bật và nhiệm vụ cần ưu tiên sau nâng hạng?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Sau gần ba năm triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, hai kết quả nổi bật là mở rộng cơ sở nhà đầu tư và nâng hạng thị trường. Đến cuối tháng 10/2026, theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, thị trường có hơn 14,33 triệu tài khoản, vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản của năm 2030. Điều đó cho thấy, chứng khoán ngày càng được người dân quan tâm như một kênh đầu tư.

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Dấu mốc quan trọng nhất là mục tiêu nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell chuyển lên nhóm mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trong khi đó, dư địa phát triển vẫn còn lớn. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đến cuối tháng 9/2026 đạt hơn 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 80% GDP năm 2025. Chiến lược đặt mục tiêu vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025. Khoảng cách này cho thấy còn nhiều việc phải làm để thị trường phát huy vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Để tăng quy mô và nâng chất lượng thị trường, trước hết, cần đưa thêm doanh nghiệp lớn, có quản trị tốt lên sàn, đồng thời nâng chất lượng công bố thông tin để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá doanh nghiệp và quyết định đầu tư dài hạn.

Cùng với đó, cần khuyến khích phát triển nhà đầu tư tổ chức. Các định chế chuyên nghiệp có thể góp phần nâng chất lượng giám sát và quản trị tại doanh nghiệp niêm yết. Hạ tầng và năng lực giám sát thị trường cũng cần được hoàn thiện, trong đó có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), để đáp ứng yêu cầu vận hành của một thị trường có quy mô và độ mở lớn hơn.

PV: Một nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán trong cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Cần làm gì để doanh nghiệp huy động vốn thuận lợi hơn, đồng thời đưa thêm cổ phiếu có chất lượng lên sàn, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Trước đây, khoảng cách từ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đến niêm yết khiến một bộ phận nhà đầu tư e ngại tham gia đợt chào bán. Quy định cho phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch xem xét đồng thời hồ sơ IPO và hồ sơ niêm yết là một bước cải cách tích cực, giúp rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn. Khi thời gian từ chào bán đến niêm yết được rút ngắn, nhà đầu tư có thể sớm giao dịch cổ phiếu đã mua. Những đề xuất đơn giản hóa hồ sơ chào bán trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi có thể tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn.

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư
Sau nâng hạng, việc đưa thêm doanh nghiệp có quản trị tốt lên sàn và phát triển các sản phẩm đầu tư mới có thể giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút thêm dòng vốn. Ảnh: Đức Thanh

Với doanh nghiệp nhà nước, cần gắn cổ phần hóa với niêm yết theo thời hạn cụ thể và có lộ trình thoái vốn rõ ràng. Một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch nhưng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng còn thấp, nên nhà đầu tư khó tham gia với quy mô đủ lớn. Việc lựa chọn một số doanh nghiệp quy mô lớn, có thương hiệu để đưa lên sàn có thể tạo sức hút cho các đợt chào bán.

Một hướng khác là hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện có thể niêm yết, đồng thời làm rõ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Khi có thêm doanh nghiệp từ nhiều khu vực kinh tế tham gia, nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn. Đây cũng là hướng đi Bộ Tài chính đang triển khai nhằm đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

Cuối cùng, cần có cơ chế giám sát sau khi huy động vốn, đảm bảo vốn huy động được sử dụng đúng mục đích tránh lãng phí nguồn lực.

PV: Từ nhu cầu của nhà đầu tư, theo ông, thị trường nên ưu tiên phát triển những sản phẩm nào và cần chuẩn bị gì để các sản phẩm đó phát huy hiệu quả?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nên được ưu tiên vì đây là kênh dễ tiếp cận, có chi phí thấp và giúp nhà đầu tư cá nhân đa dạng hóa danh mục. Giao dịch ETF ở Việt Nam hiện chiếm khoảng 1 - 2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, cho thấy dư địa phát triển còn lớn. Đề xuất mở rộng loại tài sản dùng để hình thành ETF trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi tạo cơ sở để nghiên cứu thêm sản phẩm, chẳng hạn ETF vàng. Với tài sản mới, cần quy định rõ các tiêu chí về tính hợp pháp, khả năng định giá, thanh khoản và lưu ký.

Sau nâng hạng, khi dòng vốn đầu tư theo chỉ số tăng lên, nhu cầu phòng ngừa rủi ro danh mục của các tổ chức cũng sẽ lớn hơn. Thị trường có thể nghiên cứu bổ sung chứng quyền bán. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) cũng là một hướng đáng chú ý. Sản phẩm này có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận tài sản tạo dòng tiền như văn phòng, kho bãi hoặc bất động sản khu công nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tái cơ cấu tài sản. Để phát triển REIT, cần làm rõ quy định về định giá, chuyển nhượng tài sản vào quỹ và có chính sách thuế tránh đánh trùng.

Về điều kiện chung, sản phẩm mới chỉ thành công khi có nhà tạo lập thị trường đủ mạnh để bảo đảm thanh khoản ngay từ đầu, kênh phân phối rộng qua ngân hàng và nền tảng số, cùng chính sách thuế khuyến khích nắm giữ dài hạn. Đối với sản phẩm phức tạp, công tác phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư cần đi trước một bước. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong dự thảo Luật sẽ là công cụ quan trọng để đưa sản phẩm mới ra thị trường một cách an toàn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Quyên (thực hiện)
Từ khóa:
nâng hạng thị trường chứng khoán phát triển doanh nghiệp lên sàn huy động vốn trung và dài hạn quỹ hoán đổi danh mục ETF quỹ đầu tư bất động sản REIT chứng khoán nhà đầu tư hàng hóa

Bài liên quan

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Dành cho bạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

Hải quan tăng cường kiểm soát trị giá, ngăn gian lận thuế dịp cao điểm cuối năm

Hải quan tăng cường kiểm soát trị giá, ngăn gian lận thuế dịp cao điểm cuối năm

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

Đọc thêm

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) nhấn mạnh, Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 cho các đối tượng có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Đây là một quyết sách kịp thời, thể hiện sự đồng hành sát sao của Chính phủ đối với khu vực kinh tế cơ sở.
Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho thị trường vốn

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho thị trường vốn

(TBTCO) - Việc cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện huy động vốn và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển thị trường chứng khoán. Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc bộ phận Luật và Kiểm soát Tuân thủ, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng, cải cách thủ tục cần gắn với nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của các chủ thể và hiệu quả giám sát thị trường.
Phát triển kinh tế biển: Mở không gian tăng trưởng mới từ doanh nghiệp và công nghệ

Phát triển kinh tế biển: Mở không gian tăng trưởng mới từ doanh nghiệp và công nghệ

(TBTCO) - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả không gian biển quốc gia và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA), để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh, cần lấy doanh nghiệp làm chủ thể, công nghệ tiên tiến làm động lực và tích hợp đa ngành làm phương thức phát triển.
Mở dư địa huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu chính phủ

Mở dư địa huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Nguyễn Thảo Hạnh, Chuyên gia Nghiên cứu tín dụng và Tài chính bền vững, FiinRatings cho rằng, trước nhu cầu vốn dài hạn ngày càng lớn, việc cải thiện thanh khoản, phát triển các kỳ hạn và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng huy động vốn qua trái phiếu chính phủ.
Cải cách thuế từ tư duy quản lý đến tinh thần đồng hành

Cải cách thuế từ tư duy quản lý đến tinh thần đồng hành

(TBTCO) - Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình hoàn thiện thể chế chính sách quản lý thuế của Việt Nam. Cải cách không chỉ được đánh giá qua số lượng văn bản được ban hành, mà còn ở việc đơn giản hóa thủ tục và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.
Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Lê Tiến Trung, Giảng viên Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa cho rằng, chi phí vốn gia tăng đang ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong khi khả năng huy động vốn phụ thuộc đáng kể vào chất lượng tín dụng và năng lực trả nợ.
Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sau bước tiến về nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và đổi mới cơ chế giao dịch. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Lương Duy Phước – Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi cho rằng, những cải cách về tổ chức thị trường, giao dịch và thanh toán cần được triển khai đồng bộ với nâng cao năng lực quản trị rủi ro, qua đó tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn.
Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

(TBTCO) - Nghị quyết số 280/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cụ thể hóa đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, từ hoàn thiện thể chế đến phát triển hệ sinh thái đầu tư đồng bộ. Bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư về những chuyển động chính sách nhằm nâng chất dòng vốn FDI và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản