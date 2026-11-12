Ngân hàng - Bảo hiểm

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

18:45 | 12/11/2026
(TBTCO) - Cập nhật chính sách mới, nắm bắt bức tranh kinh tế và trực tiếp kết nối với các đối tác uy tín là những nội dung thiết thực chờ đón các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) do VietinBank tổ chức vào ngày 17/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.
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Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển
VietinBank sắp tổ chức Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI.

Trong bối cảnh thị trường kinh tế thế giới và trong nước liên tục thay đổi, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất cần những thông tin chính xác về chính sách, thuế cũng như xu hướng thị trường để lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Việc tìm kiếm một người bạn đồng hành am hiểu bản địa và đáng tin cậy chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vững vàng phát triển tại Việt Nam.

Hiểu được điều đó, VietinBank tổ chức Diễn đàn kết nối đầu tư 2026 để tạo ra một không gian cởi mở, nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và gần 300 lãnh đạo doanh nghiệp cùng ngồi lại, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Cập nhật chính sách và góc nhìn kinh tế - Nền tảng cho mọi quyết định

Đến với diễn đàn, doanh nghiệp sẽ được lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu:

Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) sẽ chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư và những điều quan trọng mà nhà đầu tư nước ngoài cần biết khi đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ cập nhật những thay đổi quan trọng về thuế, các chính sách ưu đãi thuế - cách áp dụng và giải đáp những vướng mắc thực tế.

Ông Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia kinh tế sẽ mang đến bức tranh tổng thể về kinh tế trong nước và quốc tế, xu hướng dòng tiền, lãi suất và tỷ giá, giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí và hoạch định tài chính.

Gặp gỡ và kết nối đối tác thực chất (Business Matching)

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp (Business Matching). Dựa trên nhu cầu thực tế đã đăng ký trước, Ban tổ chức sẽ sắp xếp các cuộc gặp gỡ riêng giữa doanh nghiệp FDI với các nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam.

Các lĩnh vực kết nối bao gồm: vận chuyển (logistics), tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và xây dựng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo này, doanh nghiệp có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tìm đúng đối tác mình đang cần và tập trung tối đa vào việc kinh doanh cốt lõi.

VietinBank - Người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp FDI

Là ngân hàng chủ nhà tổ chức sự kiện, VietinBank luôn mong muốn trở thành cầu nối vững chắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp FDI tiếp cận nhanh chóng với thông tin, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ tốt nhất tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ cung cấp các giải pháp giao dịch tài chính, VietinBank còn cùng doanh nghiệp kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội và hiện thực hóa những kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ KẾT NỐI CÙNG VIETINBANK

Doanh nghiệp quan tâm đến Vietnam Connect Forum 2026 vui lòng liên hệ trực tiếp Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc Hotline 1900 558 886.

VietinBank trân trọng chào đón sự tham gia của Quý doanh nghiệp và mong muốn tiếp tục đồng hành trên hành trình đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

THÔNG TIN SỰ KIỆN VIETNAM CONNECT FORUM 2026

Tên sự kiện: Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)

Thời gian: 08:30 - 12:00, Thứ Ba, ngày 17/11/2026.

Địa điểm: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế.
Thanh Thủy
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Cập nhật: 12/11/2026 20:30

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Cập nhật: 12/11/2026 20:30

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30