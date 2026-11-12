MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo phương án được phê duyệt, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 2.000 tỷ đồng, qua đó, bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đợt chào bán hướng tới các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm 6 tổ chức với tổng số 200 triệu cổ phiếu dự kiến phân phối.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến mua 27 triệu cổ phiếu; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua 32 triệu cổ phiếu; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn mua 50 triệu cổ phiếu; Tổng Công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu; Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh mua 25 triệu cổ phiếu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mua 46 triệu cổ phiếu.

Nguồn: MB.

Về giá chào bán, Hội đồng Quản trị MB xác định mức 15.090 đồng/cổ phiếu, theo giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026. Với mức giá này, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán đạt 3.018 tỷ đồng.

Trong đó, MB dự kiến sử dụng 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay khách hàng; phần lớn nguồn vốn còn lại, tương đương 2.568,5 tỷ đồng, được phân bổ cho đầu tư tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh, gồm đầu tư phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin. Thời gian dự kiến giải ngân cho các hạng mục từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Nguồn: MB.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư dự kiến có sự thay đổi. Trong đó, Viettel dự kiến nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 1,48 tỷ cổ phiếu lên hơn 1,5 tỷ cổ phiếu, song tỷ lệ sở hữu giảm nhẹ từ 14,702% xuống 14,679%.

SCIC dự kiến tăng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 989,8 triệu cổ phiếu lên hơn 1,02 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,831% lên 9,951%.

Vietcombank dự kiến mua 46 triệu cổ phiếu MB, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,301% lên khoảng 4,397%.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, do không nằm trong danh sách 6 nhà đầu tư dự kiến mua thêm cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam sẽ giảm.

Đối với số cổ phiếu chào bán riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối, Hội đồng Quản trị được quyền tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, bảo đảm các điều kiện theo phương án đã được thông qua.

MB cũng dự kiến triển khai đợt chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định, căn cứ điều kiện thị trường và các quy định liên quan./.