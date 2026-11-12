Ngân hàng - Bảo hiểm

VietinBank Premium công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới, kiến tạo hành trình từ thành tựu đến di sản

17:48 | 12/11/2026
(TBTCO) - Ngày 10/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chính thức công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới của VietinBank Premium gồm Platinum, Diamond và Elite, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược chuyển đổi mô hình phục vụ chuyên biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm.
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Với thông điệp “Ba phân hạng - Một chuẩn mực mới”, VietinBank Premium đồng hành tương ứng với quy mô tài sản, nhu cầu và từng giai đoạn của khách hàng, qua giải pháp tài chính, đội ngũ tư vấn chuyên biệt và hệ sinh thái đối tác.

Phát biểu tại sự kiện “Từ thành tựu đến di sản” (From Success to Lasting Legacy), ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ: “Khách hàng ưu tiên của VietinBank là những người đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống và mong muốn để lại di sản cho thế hệ mai sau. Vì vậy, dịch vụ khách hàng ưu tiên không chỉ là một dòng sản phẩm, mà còn là hệ sinh thái giá trị xoay quanh khách hàng. VietinBank đã thay đổi để đồng hành cùng khách hàng và những di sản đó: lựa chọn phù hợp hơn với từng khách hàng, quan hệ có chiều sâu hơn và tạo ra những giá trị bền vững hơn”.

Ba phân hạng - ba chặng đường kiến tạo giá trị

Hệ thống 3 phân hạng Platinum, Diamond và Elite được định vị theo hành trình phát triển của khách hàng, từ kiến tạo thành tựu, nâng tầm vị thế đến gìn giữ di sản.

Với định vị Platinum - Kiến tạo thành tựu, VietinBank mang đến các dịch vụ ngân hàng ưu tiên, giao dịch thuận tiện tại quầy và trên ứng dụng VietinBank iPay, cùng những đặc quyền phong cách sống dành cho khách hàng đang trong quá trình tích lũy và phát triển tài sản.

Ở phân hạng Diamond - Nâng tầm vị thế, khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ Quản lý quan hệ khách hàng (RM) chuyên biệt, chủ động tư vấn và kết nối các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, kinh doanh và phong cách sống. Các đặc quyền nổi bật bao gồm dịch vụ hàng không, phòng chờ sân bay, đón tiễn ưu tiên, chăm sóc sức khỏe và những trải nghiệm dành cho khách hàng cùng người thân.

Ở phân hạng cao nhất, Elite - Gìn giữ di sản hướng tới nhu cầu quản trị, phát triển tài sản và trao truyền giá trị qua các thế hệ, khách hàng được thụ hưởng trải nghiệm cá nhân hóa theo tinh thần Unlimited, với các đặc quyền hàng không cao cấp, dịch vụ chăm sóc y tế chuyên sâu như Private Doctor, Healthcare Manager, Healthcare Concierge cùng những trải nghiệm golf, nghỉ dưỡng và ẩm thực thượng hạng.

Điều kiện phân hạng được xác định dựa trên tổng tài sản tại VietinBank (AUM) hoặc dư nợ. Cụ thể, Platinum áp dụng với khách hàng có AUM từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng hoặc dư nợ từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; Diamond từ 5 tỷ đồng đến dưới 18 tỷ đồng AUM hoặc từ 5 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng dư nợ; Elite từ 18 tỷ đồng AUM hoặc 40 tỷ đồng dư nợ trở lên.

VietinBank Premium công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới, kiến tạo hành trình từ thành tựu đến di sản
VietinBank Premium công bố hệ thống 3 phân hạng khách hàng ưu tiên.

Hệ sinh thái đặc quyền - mở rộng giá trị đồng hành

Song hành với mô hình phục vụ chuyên biệt, VietinBank Premium phát triển hệ sinh thái giải pháp và đặc quyền cùng các đối tác chiến lược trên 7 lĩnh vực: dịch vụ ngân hàng; sức khỏe và chăm sóc cá nhân; tư vấn tài chính; du lịch và di chuyển; phong cách sống; ghi nhận và tri ân; gia đình và cộng đồng. Các quyền lợi được thiết kế tương ứng với từng phân hạng, mở rộng từ trải nghiệm cá nhân đến những dịch vụ dành cho người thân và gia đình.

Đặc biệt, VietinBank cùng The Boston Consulting Group (BCG) đồng hành trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh khách hàng ưu tiên. Với đội ngũ RM chuyên biệt cùng dữ liệu và công nghệ, trọng tâm là nâng cao năng lực tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm: RM chuyển từ đáp ứng nhu cầu giao dịch sang chủ động thấu hiểu, tư vấn và kết nối giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, kinh doanh và định hướng tương lai của khách hàng.

Tại tọa đàm “Gìn giữ thành quả - Phát triển bền vững”, ông Lê Việt Đức, Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank nhấn mạnh: “Điều tạo nên khác biệt thực sự không chỉ là khách hàng được hưởng đặc quyền gì, mà là đặc quyền đó có phù hợp với họ hay không, được phục vụ như thế nào và mang lại giá trị gì trong cuộc sống. VietinBank muốn hiểu khách hàng sâu hơn, tư vấn chủ động hơn và kết nối các giải pháp phù hợp với từng nhu cầu, từng giai đoạn phát triển”.

Từ thành tựu hôm nay đến di sản cho thế hệ mai sau

Tiếp nối lễ công bố là diễn đàn đối thoại chuyên sâu “Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai”, với hai phiên thảo luận “Gìn giữ thành quả - Phát triển bền vững” và “Tiếp nối di sản - Kiến tạo tương lai”. Chương trình quy tụ các chuyên gia và đại diện thế hệ F2, cùng trao đổi về phát triển tài sản, quản trị doanh nghiệp và trao truyền giá trị gia đình qua các thế hệ.

Các phân hạng mới dự kiến hiển thị trên ứng dụng VietinBank iPay vào cuối tháng 11/2026. Thông tin chi tiết về điều kiện phân hạng và quyền lợi tại website www.vietinbankpremium.vn./.

Thanh Thủy
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