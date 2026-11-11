Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.840 - 26.890 VND/USD, tăng 40 đồng so với lần điều chỉnh gần đây.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330,45 - 26.891,55 VND/USD.

Sáng 11/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.611 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank , BIDV sáng ngày 11/11 như sau:

Tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.390 - 25.800 VND/USD, cùng tăng 80 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.420 - 25.800 VND/USD, đồng loạt tăng 70 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 11/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy diễn biến phân hóa rõ nét khi USD và CNY đồng loạt tăng giá, trong khi EUR, GBP và JPY cùng suy yếu, đáng chú ý GBP chịu áp lực giảm mạnh nhất.

Tỷ giá GBP tiếp tục giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 33.306,22 - 34.721,49 VND/GBP, giảm lần lượt 109,81 đồng và 114,64 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP giao dịch ở mức 33.570 - 34.833 VND/GBP, giảm tương ứng 133 đồng và 140 đồng, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong số các ngoại tệ được khảo sát.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng đáng kể 0,53% lên 102,29 điểm.

Theo báo cáo công bố hôm thứ ba của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9 nhưng vượt dự báo 0,3% của thị trường. CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, tương đương tháng trước và cao hơn mức dự báo 0,2%.

Số liệu lạm phát vượt kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ đồng USD tăng giá, đưa chỉ số DXY vượt ngưỡng 102 điểm, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối cùng của năm; trong khi xác suất tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, chỉ khoảng 10%.

Áp lực lạm phát dai dẳng cũng khiến các quan chức Fed duy trì quan điểm cứng rắn. Thống đốc Fed Michelle Bowman nhấn mạnh kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cảnh báo số liệu CPI cho thấy áp lực giá cả có thể kéo dài.

Trong khi đó, Thống đốc Christopher Waller cho rằng mức tăng CPI cốt lõi 0,3% là cơ sở để cân nhắc nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, thay vì chỉ 25 điểm cơ bản, nhằm bảo vệ uy tín của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát.

Dù vậy, đà tăng của USD phần nào bị hạn chế bởi kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran có thể hạ nhiệt thông qua giải pháp ngoại giao, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh như một tài sản trú ẩn an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp G7 hôm thứ ba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng không cần triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ chưa thấy lý do để leo thang xung đột, phát tín hiệu duy trì hiện trạng thay vì mở rộng các hoạt động quân sự./.