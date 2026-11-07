Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.070 - 26.130 VND/USD, giảm 210 đồng so với cuối tuần trước. Dù giảm so với tuần trước, tỷ giá USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại hơn 300 đồng, cho thấy chênh lệch giữa hai thị trường vẫn hiện hữu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.334,25 - 26.895,75 VND/USD.

Sáng 7/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố gần nhất ở mức 25.615 đồng, giảm liên tiếp cả 5 phiên, với mức giảm tổng cộng 22 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức tăng 10 đồng của tuần liền trước.

Đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.370 - 25.780 VND/USD, cùng giảm 210 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.395 - 25.775 VND/USD, đồng loạt giảm 240 đồng ở cả hai chiều.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 7/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy xu hướng giảm trên diện rộng tuần qua, trong đó đồng bảng Anh (GBP) và euro (EUR) giảm mạnh nhất, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt.

Tương tự, tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm đáng kể. Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 33.384,92 - 34.803,57 VND/GBP, giảm lần lượt 367,19 đồng và 382,35 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá GBP ở mức 33.746 - 35.010 VND/GBP, giảm 237 đồng ở chiều mua vào và 245 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - bật tăng mạnh 0,75% trong phiên cuối tuần, lên 102,3 điểm, đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau khi có thời điểm giảm sát mốc 101 điểm vào giữa tuần.

Đồng USD đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 6/11, sau khi chịu áp lực bán vào giữa tuần trước tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và kỳ vọng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt. Đặc biệt, triển vọng xung đột tại Trung Đông giảm leo thang đã kéo giá dầu thô đi xuống, phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát kéo dài và giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đà tăng của đồng USD tiếp tục được củng cố nhờ báo cáo việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 10, vượt xa dự báo 65.000 việc làm. Số liệu tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng từ 29.000 lên 60.000 việc làm, trong khi tháng 8 được nâng từ 133.000 lên 186.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt.

Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt.

Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 tăng lên gần 80%, từ khoảng 70% của phiên trước. Diễn biến này hỗ trợ đồng USD phục hồi mạnh, đưa chỉ số DXY tăng 0,74% trong phiên cuối tuần, lên khoảng 102,35 điểm.

Trái ngược với Mỹ, thị trường lao động Canada ghi nhận diễn biến kém tích cực khi nền kinh tế mất 4.700 việc làm trong tháng 10, thay vì tăng 13.600 việc làm như dự báo.

Kết quả này khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) trở nên khó đoán hơn, sau khi cơ quan này vừa tăng lãi suất chuẩn vào ngày 28/10.

Tại Anh, triển vọng lãi suất cũng tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo Reuters, ông Huw Pill - Kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho rằng, chính sách lãi suất năm tới vẫn còn nhiều bất định. Những nhận định này tiếp tục gây sức ép lên đồng bảng Anh so với USD. Trước đó, BoE đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách nhằm kiểm soát lạm phát./.