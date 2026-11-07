Chứng khoán

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:34 | 07/11/2026
(TBTCO) - Trong tháng 10, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân tăng 40%, lên 8.600 tỷ đồng/ngày.
aa

Diễn biến về thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10 vừa qua, theo VIS Rating, cho thấy hoạt động phát hành mới giảm mạnh so với tháng trước, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp gia tăng. Tổng giá trị phát hành mới đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, giảm 59% so với tháng 9 vừa qua; giá trị giao dịch bình quân hằng ngày đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 40%.

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Trong cơ cấu phát hành, nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83% tổng giá trị, trong khi nhóm bất động sản chiếm 6%. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm 94%, còn chào bán ra công chúng chiếm 6%. Kỳ hạn bình quân của trái phiếu phát hành mới giảm từ 5,3 năm trong tháng 9 xuống 4,8 năm trong tháng 10. Lãi suất danh nghĩa bình quân của trái phiếu ngân hàng ở mức 8,7%/năm, còn nhóm bất động sản là 12,5%/năm.

Các đợt phát hành quy mô lớn chủ yếu thuộc về ngân hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ, mỗi lô 5.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và lãi suất kỳ đầu 8,2%/năm. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành lô 3.000 tỷ đồng ngày 29/10, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu 8,8%/năm. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có ba lô, mỗi lô 2.000 tỷ đồng, với lãi suất kỳ đầu 9%/năm. Ngoài lĩnh vực ngân hàng, Công ty CP Vinhomes phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu 12,5%/năm.

Xét về mục đích sử dụng vốn của các đợt phát hành mới ngoài nhóm ngân hàng, 52% giá trị được dùng để cơ cấu nợ, 42% dành cho đầu tư và 6% không công bố mục đích sử dụng vốn. Về xếp hạng tín nhiệm, số lượng trái phiếu đã được lũy kế đạt 87 mã tại cuối tháng 10, tăng so với 84 mã của tháng trước.

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Đến cuối tháng 10, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành đạt khoảng 1,534 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP danh nghĩa gần nhất. Trong đó, trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm khoảng 1,339 triệu tỷ đồng, còn trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 195.000 tỷ đồng. Xét theo ngành, dư nợ trái phiếu ngân hàng đạt khoảng 704.000 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản dân cư với 469.000 tỷ đồng.

Theo kỳ hạn còn lại, khối lượng trái phiếu đến hạn trong vòng một năm ở mức khoảng 334.000 tỷ đồng; nhóm có kỳ hạn còn lại từ một đến ba năm đạt 585.000 tỷ đồng, từ ba đến năm năm đạt 182.000 tỷ đồng và trên năm năm đạt 434.000 tỷ đồng. Xét về tình trạng thanh toán, 90,5% dư nợ được phân loại bình thường, 6,4% thuộc nhóm chậm trả lãi và 3% thuộc nhóm chậm trả gốc chưa khắc phục.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 8.600 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% so với tháng trước. Trong số các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất, Vinhomes đứng đầu với 29.685 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty cổ CP Hàng không Vietjet với 11.216 tỷ đồng, Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 10.458 tỷ đồng và Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 10.086 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ thanh toán, VIS Rating ghi nhận tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất ở mức 0,20% vào tháng 10, giảm nhẹ từ 0,21% của tháng 9. Trong tháng, một trường hợp chậm trả gốc mới được ghi nhận đối với lô trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ. Giá trị gốc trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát sinh chậm trả là 620 tỷ đồng.

Đối với việc xử lý trái phiếu chậm trả, tỷ lệ thu hồi ước tính của nhóm bất động sản dân cư đạt 59,3%, nhóm năng lượng 42,8%, du lịch, nghỉ dưỡng 41,3% và xây dựng 19,5%.

Về áp lực đáo hạn, VIS Rating thống kê giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tiếp theo đạt khoảng 235.000 tỷ đồng, so với 169.000 tỷ đồng trong 12 tháng vừa qua.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trái phiếu trái phiếu đáo hạn dư nợ trái phiếu thanh toán trái phiếu trái phiếu riêng lẻ trái phiếu công chúng Vis Rating

Bài liên quan

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá bạc biến động theo tâm lý và xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính

Giá bạc biến động theo tâm lý và xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

Infographics: Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 15 bộ, cơ quan trung ương giải ngân tốt

Infographics: Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 15 bộ, cơ quan trung ương giải ngân tốt

Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Bộ Tài chính tập huấn giải ngân vốn vay JICA cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ Tài chính tập huấn giải ngân vốn vay JICA cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Đọc thêm

Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, "van" thanh khoản mở qua mùa cao điểm

Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, "van" thanh khoản mở qua mùa cao điểm

(TBTCO) - Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng 10, khi doanh số vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh phát hành OMO cuối tuần và triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày. Trong khi tỷ giá USD trong nước giảm đáng kể, DXY bật tăng vào cuối tuần.
Vị thế mới của thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn

Vị thế mới của thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn

(TBTCO) - Việc duy trì các tiêu chí nâng hạng, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế vận hành và nâng cao năng lực hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển an toàn, bền vững và hội nhập của TTCK Việt Nam trong thời gian tới.
Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng

Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng

Áp lực từ diễn biến tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới cùng sức ép bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index khép lại tuần trong sắc đỏ. Lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng trở thành điểm sáng.
Tăng tốc triển khai CCP, đảm bảo vận hành đúng lộ trình vào đầu năm 2027

Tăng tốc triển khai CCP, đảm bảo vận hành đúng lộ trình vào đầu năm 2027

(TBTCO) - Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VSDC trong năm 2027. Cùng với đó, VSDC cũng đang đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các sản phẩm tài chính mới.
Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Lê Việt Cường 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương. Ông Cường và 4 cá nhân liên quan còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.
Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung và Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông tổng cộng 360 triệu đồng, do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu.
HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

(TBTCO) - HOSE vừa cập nhật danh sách 20 cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm, đồng thời công bố hạn mức chào bán còn lại đối với từng mã.
TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

(TBTCO) - Theo Nghị quyết số 010511/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 5/11/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) đã thông qua phương án mua thêm tối đa 109.970.300 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) trong đợt chào bán để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng của TCEX. Sau khi mua đủ số cổ phần này, TCBS sẽ nắm giữ 11% vốn điều lệ của TCEX sau đợt tăng vốn, tương ứng phần vốn góp 1.100 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +23.13
07/11 | +23.13 (7,376.86 +23.13 (+0.31%))
DJI -237.33
07/11 | -237.33 (51,285.73 -237.33 (-0.46%))
IXIC +264.43
07/11 | +264.43 (24,579.42 +264.43 (+1.09%))
NYA -5.60
07/11 | -5.60 (23,950.37 -5.60 (-0.02%))
XAX -1.48
07/11 | -1.48 (8,039.15 -1.48 (-0.02%))
BUK100P -6.05
07/11 | -6.05 (1,069.54 -6.05 (-0.56%))
RUT +24.22
07/11 | +24.22 (2,754.11 +24.22 (+0.89%))
VIX -2.54
07/11 | -2.54 (25.64 -2.54 (-9.01%))
FTSE -108.72
07/11 | -108.72 (10,673.94 -108.72 (-1.01%))
GDAXI -504.65
07/11 | -504.65 (25,820.36 -504.65 (-1.92%))
FCHI -66.37
07/11 | -66.37 (8,139.00 -66.37 (-0.81%))
STOXX50E -61.05
07/11 | -61.05 (6,170.49 -61.05 (-0.98%))
N100 -11.50
07/11 | -11.50 (1,873.74 -11.50 (-0.61%))
BFX -19.02
07/11 | -19.02 (5,996.07 -19.02 (-0.32%))
MOEX.ME -0.11
07/11 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -315.12
07/11 | -315.12 (24,481.86 -315.12 (-1.27%))
STI -117.08
07/11 | -117.08 (5,179.17 -117.08 (-2.21%))
AXJO -44.30
07/11 | -44.30 (9,020.80 -44.30 (-0.49%))
AORD -60.50
07/11 | -60.50 (9,144.70 -60.50 (-0.66%))
BSESN +1,718.02
07/11 | +1,718.02 (81,028.02 +1,718.02 (+2.17%))
JKSE +20.17
07/11 | +20.17 (5,050.43 +20.17 (+0.40%))
KLSE -19.28
07/11 | -19.28 (1,616.58 -19.28 (-1.18%))
NZ50 -92.47
07/11 | -92.47 (13,998.50 -92.47 (-0.66%))
KS11 -324.11
07/11 | -324.11 (5,059.69 -324.11 (-6.02%))
TWII -1,873.08
07/11 | -1,873.08 (39,701.64 -1,873.08 (-4.51%))
GSPTSE +183.82
07/11 | +183.82 (35,789.09 +183.82 (+0.52%))
BVSP +2,307.00
07/11 | +2,307.00 (168,498.45 +2,307.00 (+1.39%))
MXX +306.01
07/11 | +306.01 (71,393.57 +306.01 (+0.43%))
MERV 0.00
07/11 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +104.58
07/11 | +104.58 (3,823.63 +104.58 (+2.81%))
CASE30 +502.50
07/11 | +502.50 (51,152.70 +502.50 (+0.99%))
JN0U.JO -58.17
07/11 | -58.17 (6,805.90 -58.17 (-0.85%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -20.81
07/11 | -20.81 (9,946.20 -20.81 (-0.21%))
DX-Y.NYB +0.73
07/11 | +0.73 (102.28 +0.73 (+0.72%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +11.83
07/11 | +11.83 (10,772.76 +11.83 (+0.11%))
125904-USD-STRD -46.94
07/11 | -46.94 (2,754.40 -46.94 (-1.68%))
XDB -0.98
07/11 | -0.98 (133.52 -0.98 (-0.73%))
XDE -0.66
07/11 | -0.66 (111.53 -0.66 (-0.59%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -135.61
07/11 | -135.61 (10,491.80 -135.61 (-1.28%))
000001.SS -40.73
07/11 | -40.73 (3,649.18 -40.73 (-1.10%))
N225 -3,643.13
07/11 | -3,643.13 (57,434.77 -3,643.13 (-5.96%))
XDN -0.34
07/11 | -0.34 (63.10 -0.34 (-0.53%))
XDA -0.66
07/11 | -0.66 (68.67 -0.66 (-0.95%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -90.47
07/11 | -90.47 (6,791.00 -90.47 (-1.31%))