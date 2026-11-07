Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Diễn biến về thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10 vừa qua, theo VIS Rating, cho thấy hoạt động phát hành mới giảm mạnh so với tháng trước, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp gia tăng. Tổng giá trị phát hành mới đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, giảm 59% so với tháng 9 vừa qua; giá trị giao dịch bình quân hằng ngày đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 40%.

Trong cơ cấu phát hành, nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83% tổng giá trị, trong khi nhóm bất động sản chiếm 6%. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm 94%, còn chào bán ra công chúng chiếm 6%. Kỳ hạn bình quân của trái phiếu phát hành mới giảm từ 5,3 năm trong tháng 9 xuống 4,8 năm trong tháng 10. Lãi suất danh nghĩa bình quân của trái phiếu ngân hàng ở mức 8,7%/năm, còn nhóm bất động sản là 12,5%/năm.

Các đợt phát hành quy mô lớn chủ yếu thuộc về ngân hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ, mỗi lô 5.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và lãi suất kỳ đầu 8,2%/năm. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành lô 3.000 tỷ đồng ngày 29/10, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu 8,8%/năm. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có ba lô, mỗi lô 2.000 tỷ đồng, với lãi suất kỳ đầu 9%/năm. Ngoài lĩnh vực ngân hàng, Công ty CP Vinhomes phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu 12,5%/năm.

Xét về mục đích sử dụng vốn của các đợt phát hành mới ngoài nhóm ngân hàng, 52% giá trị được dùng để cơ cấu nợ, 42% dành cho đầu tư và 6% không công bố mục đích sử dụng vốn. Về xếp hạng tín nhiệm, số lượng trái phiếu đã được lũy kế đạt 87 mã tại cuối tháng 10, tăng so với 84 mã của tháng trước.

Đến cuối tháng 10, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành đạt khoảng 1,534 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP danh nghĩa gần nhất. Trong đó, trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm khoảng 1,339 triệu tỷ đồng, còn trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 195.000 tỷ đồng. Xét theo ngành, dư nợ trái phiếu ngân hàng đạt khoảng 704.000 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản dân cư với 469.000 tỷ đồng.

Theo kỳ hạn còn lại, khối lượng trái phiếu đến hạn trong vòng một năm ở mức khoảng 334.000 tỷ đồng; nhóm có kỳ hạn còn lại từ một đến ba năm đạt 585.000 tỷ đồng, từ ba đến năm năm đạt 182.000 tỷ đồng và trên năm năm đạt 434.000 tỷ đồng. Xét về tình trạng thanh toán, 90,5% dư nợ được phân loại bình thường, 6,4% thuộc nhóm chậm trả lãi và 3% thuộc nhóm chậm trả gốc chưa khắc phục.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 8.600 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% so với tháng trước. Trong số các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất, Vinhomes đứng đầu với 29.685 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty cổ CP Hàng không Vietjet với 11.216 tỷ đồng, Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 10.458 tỷ đồng và Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 10.086 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ thanh toán, VIS Rating ghi nhận tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất ở mức 0,20% vào tháng 10, giảm nhẹ từ 0,21% của tháng 9. Trong tháng, một trường hợp chậm trả gốc mới được ghi nhận đối với lô trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ. Giá trị gốc trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát sinh chậm trả là 620 tỷ đồng.

Đối với việc xử lý trái phiếu chậm trả, tỷ lệ thu hồi ước tính của nhóm bất động sản dân cư đạt 59,3%, nhóm năng lượng 42,8%, du lịch, nghỉ dưỡng 41,3% và xây dựng 19,5%.

Về áp lực đáo hạn, VIS Rating thống kê giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tiếp theo đạt khoảng 235.000 tỷ đồng, so với 169.000 tỷ đồng trong 12 tháng vừa qua.