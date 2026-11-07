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Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

07:46 | 07/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (7/11) tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 100 - 200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo khảo sát sáng nay (7/11), giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi nhẹ. Mức tăng tại các địa phương có điều chỉnh dao động từ 100 - 200 đồng/kg, trong khi một số khu vực giữ giá ổn định.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng 200 đồng/kg lên mức 84.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được ghi nhận ở mức 84.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 100 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 83.600 đồng/kg.

Riêng Gia Lai tiếp tục duy trì mức 84.000 đồng/kg, không thay đổi trong ngày thứ hai liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn London, giá robusta kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 13 USD/tấn, tương đương 0,4%, lên mức 3.241 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 11 USD/tấn, tương đương 0,34%, đạt 3.219 USD/tấn.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của robusta sau khi thị trường đảo chiều phục hồi trong ngày 6/11. Trước đó, hợp đồng giao tháng 1/2027 đã tăng 18 USD/tấn, lên mức 3.228 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực giảm. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,6 US cent/pound, tương đương 0,93%, xuống còn 277,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,65 US cent/pound, tương đương 0,61%, đạt 269,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng trồng trọng điểm. Giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg, tương đương mức giao dịch của những ngày đầu tháng 11.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất, đạt 136.500 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì mức giá 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Việc giá tiêu ổn định trở lại cho thấy áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu tăng giá rõ rệt, khi hoạt động thu mua và giao dịch tiếp tục diễn ra thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tếcho thấy giá hồ tiêu tại Indonesia giảm nhẹ, trong khi phần lớn các quốc gia sản xuất khác tiếp tục duy trì mức giá ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 1 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 6.799 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Malaysia vẫn giữ mức giá 9.100 USD/tấn, cao nhất đối với tiêu đen.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn, không thay đổi so với ngày trước đó.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ 1 USD/tấn, xuống còn 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia tiếp tục duy trì mức 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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