Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
06:49 | 07/11/2026
10 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 102,4% dự toán Trung ương giao, tăng 5,1% so với cùng kỳ thực hiện. Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Thuế tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu.
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10 tháng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện đạt 33.448 tỷ đồng, bằng 102,4% dự toán Trung ương giao, bằng 100,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 105,1% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện (số thu vượt tương ứng tăng 1.620 tỷ đồng).

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất
Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các phòng, Thuế cơ sở. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đáng chú ý, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục là một trong những điểm sáng, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung. Cụ thể, lũy kế 10 tháng năm 2026, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 5.711 tỷ đồng, bằng 120,7% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1.574 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tăng 939 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 612 tỷ đồng và thuế tài nguyên tăng 18,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của toàn đơn vị trong công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn.

Kết quả đạt được còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại từng đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng.

Quyết liệt thu ngân sách trong chặng nước rút

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong 2 tháng cuối năm, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và các vấn đề phát sinh cần tập trung giải quyết.

Đặc biệt, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành” – Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Ngoài ra, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, đôn đốc Thuế cơ sở; các đơn vị Thuế cơ sở cần chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình người nộp thuế, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để tồn tại kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng trong công tác quản lý.

“Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ công tác thuế năm 2026” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy bày tỏ kỳ vọng.

Một nhiệm vụ được Thuế tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm là tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Cụ thể, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, các phòng, các Thuế cơ sở tiếp tục rà soát, đối chiếu, cập nhật và chuẩn hóa thông tin người nộp thuế; tập trung xử lý để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch đã đề ra.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu, trong đó lưu ý tập trung nguồn lực để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Thuế cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để rà soát dữ liệu qua các thời kỳ; đối chiếu thông tin về người nộp thuế, thửa đất, diện tích, địa chỉ, số tiền phải nộp và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế; kịp thời bổ sung, cập nhật thông tin và xử lý, giải quyết khi người nộp thuế phát sinh vướng mắc.

“Đặc biệt, các Thuế cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng eTax Mobile, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế điện tử, sử dụng eTax Mobile, khai thác các tiện ích số của ngành Thuế” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo./.

Văn Tuấn
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