Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Dư nợ cho vay mở rộng, có ngân hàng tăng trên 50%

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng tiếp tục tăng trưởng khá, tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế và những công trình, dự án trọng điểm.

Để tạo điều kiện cung ứng vốn cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai cơ chế loại trừ hoặc bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, liên kết. Tổng nhu cầu vốn vay của các dự án này ước khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, gồm 18 dự án được loại trừ khỏi room tăng trưởng tín dụng thông thường và 17 dự án được bổ sung hạn mức.

35 công trình, dự án quy mô lớn được triển khai cơ chế loại trừ hoặc bổ sung room tín dụng. Ảnh: Đức Thanh

Đến hết tháng 8/2026, các ngân hàng thương mại đã cấp tín dụng cho 12/18 dự án thuộc diện loại trừ hạn mức, với tổng dư nợ đạt 113.278 tỷ đồng. Đồng thời, ngày 10/9/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8315/NHNN-CSTT bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng 50.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục được mở rộng, thống kê từ báo cáo tài chính cho thấy, tổng dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng niêm yết đến ngày 30/9/2026 đạt hơn 16,09 triệu tỷ đồng, tăng 12,47% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm khoảng 1,79 triệu tỷ đồng. Mức tăng này nhỉnh hơn 0,88 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được công bố.

Vượt mức tăng trưởng chung của nhóm khảo sát, có 9 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 13%. Dẫn đầu là NCB với mức tăng 54,45%, đạt 150.660,7 tỷ đồng. Tiếp đến là HDBank tăng 31,76% đạt 719.896,4 tỷ đồng và VPBank tăng 28,42%, lên hơn 1,21 triệu tỷ đồng.

Đà mở rộng tín dụng cũng diễn ra mạnh mẽ tại LPBank, MB và ABBank, với mức tăng lần lượt 22,93%; 18,83%; 18,18%.

Động lực tăng trưởng tín dụng

Đằng sau đà tăng tốc cho vay tại một số ngân hàng là “lực đẩy” từ cơ chế tín dụng đặc thù, khi có nhà băng được loại trừ room cho dự án trọng điểm, có nhà băng được cấp thêm dư địa tăng trưởng.

NCB không thuyết minh chi tiết dư nợ các lĩnh vực với báo cáo quý III/2026, song đại diện ngân hàng cho biết, đà tăng mạnh này cũng đến từ việc ngân hàng tham gia tài trợ các dự án trọng điểm thuộc diện được loại trừ khỏi room tăng trưởng tín dụng thông thường.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc cao cấp Quản trị tài chính doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank cũng cho biết, room tín dụng với mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước ban hành từ đầu năm là khoảng gần 12%. Tuy nhiên, nhờ tham gia một số dự án trọng điểm quốc gia được loại trừ khỏi hạn mức thông thường, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đã đạt khoảng 16,3%.

Về triển vọng cuối năm, đại diện Techcombank cho biết, động lực tăng trưởng tín dụng dự kiến đến từ ba mảng chính.

Thứ nhất, nhu cầu vay vốn từ các dự án cơ sở hạ tầng, vốn có nhu cầu vốn cao, khả năng lan tỏa tốt đến nền kinh tế, đồng thời phù hợp với năng lực cung cấp giải pháp tài chính và năng lực thu xếp vốn của Techcombank.

Thứ hai, phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). “Đây cũng là phân khúc chúng tôi rất ưu tiên, đặc biệt là những khách hàng có năng lực tài chính tốt, thuộc hệ sinh thái hay chuỗi giá trị”, bà Thủy nhấn mạnh.

Thứ ba, danh mục cho vay khách hàng cá nhân. Đại diện Techcombank cho biết, dù không kỳ vọng động lực tăng trưởng từ cho vay mua nhà sẽ sớm quay trở lại trong quý IV, ngân hàng vẫn có cơ hội mở rộng danh mục cho vay tín chấp đối với những khách hàng có chất lượng tốt, thu nhập ổn định và lịch sử tín dụng rõ ràng.

Là ngân hàng tham gia nhận chuyển giao bắt buộc, VPBank được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung, tạo dư địa mở rộng hoạt động cho vay. Thông tin từ ngân hàng cho thấy, dư nợ cấp tín dụng đến cuối tháng 9/2026 tăng 29,7% so với đầu năm, lên 1,102 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng khách hàng cá nhân tăng 27,3%, với xu hướng chuyển dịch từ cho vay thế chấp sang tín chấp; tín dụng khách hàng SME tăng 39%.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách phía Nam VPBank cho biết, năm 2026, tăng trưởng tín dụng đối với phân khúc khách hàng cá nhân, ngay cả phân khúc SME, là một bài toán hết sức thách thức trong bối cảnh lãi suất tăng và điều kiện vĩ mô cũng không thực sự tích cực đối với những phân khúc rất nhạy cảm với lãi suất.

Tuy nhiên, VPBank đã đặt mục tiêu ngay từ đầu năm là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đối với phân khúc khách hàng cá nhân, đồng thời vẫn bảo đảm biên lãi ròng (NIM) không giảm và chất lượng nợ phải tốt.

Trước những băn khoăn về việc VPBank tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tín chấp cao, cùng nguy cơ gia tăng tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng, ông Khương nhấn mạnh, năng lực tăng trưởng tín chấp là một trong những năng lực cốt lõi của VPBank, đã được thể hiện liên tục trong suốt 10 năm qua.

Bên cạnh đó, một phân khúc có cơ hội rất lớn trong 9 tháng vừa qua là khách hàng hộ kinh doanh. Đến thời điểm này, VPBank có 1,2 triệu khách hàng hộ kinh doanh.