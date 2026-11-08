Doanh nghiệp

Công bố Khung hành động thúc đẩy văn hóa kinh doanh Việt Nam đến 2035

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
19:32 | 08/11/2026
Chiều ngày 8/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch..., tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.
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Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, trách nhiệm với đất nước và cộng đồng, có khát vọng vươn tầm quốc tế.

Công bố Khung hành động thúc đẩy văn hóa kinh doanh Việt Nam đến 2035
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Diệu Hương

Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội tiếp tục gắn xây dựng văn hóa kinh doanh với hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam; chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, động lực phát triển và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang thực hành, đo lường hiệu quả và nhân rộng mô hình tốt, để văn hóa thực sự trở thành một năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Điểm nhấn của Diễn đàn là công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 theo cấu trúc 9-4-2, gồm 9 cấu phần nền tảng và công cụ thực thi, 4 chương trình tổ chức hành động và 2 đề án định hướng phát triển.

Trong đó, 9 cấu phần nổi bật gồm Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam, Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp, VBCI-Local, Trust Index - Chỉ số niềm tin, Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh và mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu. Các công cụ hướng tới giúp doanh nghiệp nhận diện mức độ thực hành văn hóa, đánh giá chất lượng quản trị, củng cố niềm tin và mở rộng kết nối hợp tác.

Tại sự kiện, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phát biểu, qua 10 năm triển khai Cuộc vận động, những nền tảng về tiêu chí, giá trị văn hóa kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn và Diễn đàn thường niên đã từng bước hình thành. Đây là cơ sở để chuyển từ xác lập chuẩn mực sang đưa văn hóa vào hoạt động quản trị và kinh doanh. Khi được thực hành nhất quán, văn hóa góp phần tạo dựng niềm tin, nâng cao chất lượng quản trị và trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động giai đoạn 2026 - 2035 chính thức ra mắt với 28 tập đoàn, tổng công ty, hội và hiệp hội doanh nghiệp, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị nước ngoài. Các thành viên cam kết đóng góp sáng kiến, tri thức và nguồn lực để đưa Khung hành động vào thực tiễn.

Với phương châm “Nói 1 - làm 10 - đo được - tạo giá trị thật”, chương trình hướng tới biến các giá trị như chữ tín, liêm chính, sáng tạo và trách nhiệm thành những tiêu chuẩn được thể hiện trong chất lượng sản phẩm, cam kết với khách hàng và đóng góp xã hội.

Qua đó, xây dựng văn hóa kinh doanh trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Song Linh
Từ khóa:
Chỉ số niềm tin Trust Index Hộ chiếu văn hóa kinh doanh bộ văn hóa - thể thao và du lịch ông Hồ Anh Tuấn Ban Tổ chức Cuộc vận động BTC 248

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