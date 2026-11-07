Doanh nghiệp

Áp dụng IFRS: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, nâng tầm quản trị doanh nghiệp

Thảo Miên

Thảo Miên

09:49 | 07/11/2026
(TBTCO) - Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị tài chính mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Để hiện thực hóa những lợi ích này, việc chuẩn bị nguồn lực và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai đang trở thành yêu cầu cấp thiết, hướng tới lộ trình áp dụng từ năm 2029.
aa

Ngày 5/11, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức công bố Khảo sát về áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Nâng cao minh bạch và năng lực quản trị

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, việc khảo sát mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS không đơn thuần là một thủ tục kỹ thuật mà là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn quản lý và định hướng phát triển của nền kinh tế. Đây là một khâu quan trọng trong chuỗi công việc Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đang triển khai nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho quá trình áp dụng IFRS tại Việt Nam.

Theo ông Tiến, việc chuẩn hóa báo cáo tài chính theo thông lệ quốc tế góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế tài chính. IFRS không chỉ nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính mà còn góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tiếp cận các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Áp dụng IFRS: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, nâng tầm quản trị doanh nghiệp
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phát biểu tại buổi công bố Khảo sát về áp dụng IFRS. Ảnh: Đức Minh

Khảo sát lần này hướng tới nhiều nhóm doanh nghiệp, tổ chức có vai trò quan trọng trong nền kinh tế như doanh nghiệp FDI, tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty niêm yết, công ty chứng khoán và các tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc khu vực nhà nước và tư nhân. Qua đó, cơ quan quản lý sẽ đánh giá thực chất khả năng đáp ứng về nhân lực kế toán, kiểm toán, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực tài chính cũng như những tác động dự kiến đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Đánh giá về thực tiễn triển khai, bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo khách hàng và thị trường, Deloitte Việt Nam cho biết, nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp đối với IFRS đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây IFRS chủ yếu được nhìn nhận như một yêu cầu mới về hạch toán, lập và trình bày báo cáo tài chính thì hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp coi đây là một phần trong chiến lược tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị và minh bạch thông tin.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu chuẩn mực quốc tế, tổ chức đào tạo nhân sự, đánh giá khoảng cách giữa hệ thống hiện hành với IFRS và xây dựng kế hoạch chuyển đổi. Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhiều ngân hàng đã nghiên cứu, xây dựng các mô hình thử nghiệm, từng bước lập và trình bày báo cáo tài chính theo IFRS.

Sẽ ban hành Cẩm nang và Sổ tay hướng dẫn áp dụng IFRS

Trên cơ sở tổng hợp những vướng mắc thực tế từ kết quả khảo sát, Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác tư vấn và hiệp hội nghề nghiệp sẽ biên soạn và ban hành bộ Cẩm nang, Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chi tiết. Tài liệu này sẽ cung cấp các hướng dẫn thực hành cụ thể về phương pháp đánh giá giá trị hợp lý, xử lý chuyển đổi BCTC lần đầu theo IFRS 1, lập bản thuyết minh báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn kỹ thuật một cách dễ hiểu và nhất quán.

Theo bà Ngọc, áp dụng IFRS không đơn thuần là chuyển đổi từ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia sang chuẩn mực quốc tế, mà là quá trình chuyển đổi rộng hơn, tác động đến nhiều mặt trong hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị tài chính, quản trị rủi ro, dữ liệu, quan hệ với nhà đầu tư đến hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh. Những lợi ích mang lại không chỉ nằm ở việc nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh của thông tin tài chính mà còn giúp cải thiện chất lượng dữ liệu, tăng cường kỷ luật quản trị, chuẩn hóa quy trình lập báo cáo tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư, nguồn vốn trên thị trường quốc tế. Qua đó, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được cải thiện, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, ngân hàng, khách hàng và các đối tác.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp, chuẩn bị lộ trình áp dụng từ năm 2029

Từ thực tiễn triển khai tại doanh nghiệp, bà Phạm Thị Kim Oanh - Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Hòa Phát cho biết, việc huy động vốn quốc tế, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài ngày càng tăng và định hướng phát triển thành tập đoàn đa quốc gia là những động lực thúc đẩy Hòa Phát áp dụng IFRS. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn về nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, năng lực định giá tài sản và sự khác biệt giữa IFRS với chính sách thuế. Doanh nghiệp mong muốn sớm có lộ trình áp dụng bắt buộc rõ ràng, đồng thời được hỗ trợ đào tạo nhân lực chuyên sâu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và tháo gỡ vướng mắc trong xử lý số liệu IFRS với cơ quan thuế.

Đồng quan điểm, đại diện Tập đoàn Masan và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng cho rằng, việc triển khai IFRS còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về nguồn nhân lực chuyên sâu, năng lực định giá, hệ thống công nghệ thông tin và những vướng mắc trong cơ chế, chính sách kế toán. Đây là những vấn đề cần sớm được tháo gỡ để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và thực hiện lộ trình áp dụng.

Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Ngô Thị Phương Nhung (Ban Quản lý kế toán) cho biết, áp dụng IFRS mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong huy động nguồn vốn quốc tế. Với kinh nghiệm triển khai IFRS và US GAAP khi niêm yết tại Mỹ, Vingroup đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn tại Việt Nam hiện đáp ứng tốt yêu cầu về chuyên môn, công nghệ thông tin và định giá. Theo bà Nhung, việc áp dụng IFRS cần được cân nhắc trên cơ sở tương quan giữa chi phí và lợi ích mang lại. “Chi phí có thể lớn nhưng nếu lượng hóa được chi phí và lợi ích thì người chủ doanh nghiệp sẽ sẵn sàng” - bà chia sẻ.

Trả lời thắc mắc về lộ trình triển khai bắt buộc IFRS, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, thực hiện Thông tư số 118/2026/TT-BTC, giai đoạn đầu từ ngày 1/1/2027 sẽ áp dụng tự nguyện đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các đơn vị đủ điều kiện. Mốc triển bắt buộc dự kiến 1/1/2029. Song song với IFRS, Bộ Tài chính cũng triển khai sửa đổi hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) theo hướng tiệm cận IFRS, xây dựng bộ chuẩn mực kế toán Việt Nam phiên bản mới (VFAS), nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai hệ thống. Bộ chuẩn mực VFAS được công bố sẽ có mức độ tiệm cận khoảng 70% với IFRS và đến năm 2030 độ tiệm cận là 100%. Việc triển khai song song hai hệ thống chuẩn mực được kỳ vọng giúp doanh nghiệp từng bước thích ứng, giảm áp lực chuyển đổi, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng hội nhập của nền kinh tế.

Lãnh đạo Cục Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đề nghị các tổ chức nghề nghiệp, đơn vị tư vấn và cơ sở đào tạo tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các chương trình đào tạo chất lượng cao để sẵn sàng nguồn nhân lực cho lộ trình 2027 - 2030.

Thảo Miên
Từ khóa:
quản trị doanh nghiệp Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tiếp cận nguồn vốn quốc tế áp dụng ifrs

Bài liên quan

Chuẩn mực báo cáo tài chính: Nâng minh bạch, hút vốn dài hạn

Chuẩn mực báo cáo tài chính: Nâng minh bạch, hút vốn dài hạn

Nâng hạng thị trường mở ra hành trình dài với dòng vốn quốc tế

Nâng hạng thị trường mở ra hành trình dài với dòng vốn quốc tế

Doanh nghiệp giữ vai trò quyết định trong tiếp cận vốn quốc tế

Doanh nghiệp giữ vai trò quyết định trong tiếp cận vốn quốc tế

Dành cho bạn

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 với vai trò Nhà tài trợ Đồng hành, Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế và doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Trong khuôn khổ Hội nghị, Stavian Hóa chất đã nhận chứng nhận xếp hạng 227 trong Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á.
Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thương mại điện tử phát triển nhanh cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng đang đưa Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng đối với ngành điện tử, thiết bị thông minh và đồ gia dụng. Điều này mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp quốc tế cũng như doanh nghiệp trong nước.
Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

(TBTCO) - Kim ngạch thương mại Việt Nam – Israel dự kiến đạt 4,4 tỷ USD năm 2026, tăng 21% so với năm trước. VIFTA tạo lợi thế thuế quan cho hàng Việt, nhưng để khai thác hiệu quả thị trường, doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu Kosher khi cần thiết và chủ động kiểm soát rủi ro địa chính trị.
Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, cả nước có 243.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Từ lợi thế thu hút FDI, Bắc Ninh có cơ hội phát triển hệ sinh thái công nghiệp liên kết sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là những yêu cầu then chốt.
Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

(TBTCO) - Thông qua đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) theo hướng quản lý rủi ro, Hải quan khu vực XVII đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm hành chính, đạt 144% kế hoạch.
Chuyển đổi số tài chính: Đổi mới phải đi cùng khả năng chống chịu

Chuyển đổi số tài chính: Đổi mới phải đi cùng khả năng chống chịu

(TBTCO) - Công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình tài chính số đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Tuy nhiên, để đổi mới bền vững, hệ thống tài chính cần tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn vận hành và nâng cao khả năng phục hồi trước những sự cố công nghệ.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Dự thảo Thông tư mới về hải quan đặt trọng tâm vào đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, làm cơ sở áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật được tăng hỗ trợ, trong khi nguồn lực kiểm tra, giám sát được tập trung vào các nguy cơ rủi ro...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp dụng IFRS: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, nâng tầm quản trị doanh nghiệp

Áp dụng IFRS: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, nâng tầm quản trị doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán có thể tạo đáy ngắn hạn trong tháng 11

Thị trường chứng khoán có thể tạo đáy ngắn hạn trong tháng 11

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 10

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 10

Chính phủ đề xuất đầu tư hơn 162.000 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc mới

Chính phủ đề xuất đầu tư hơn 162.000 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc mới

Năm 2027: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD

Năm 2027: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm