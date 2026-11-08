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Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

06:53 | 08/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (8/11) hiện duy trì trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg ở cả 3 miền trên cả nước. Thị trường tạm dừng đà tăng sau nhiều phiên biến động.
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Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay không biến động mới tại cả ba miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững giá. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước.

Cụ thể, heo hơi tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất cả nước là 49.000 đồng/kg. Theo sau đó là loạt địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ với giá heo hơi cùng neo tại mức 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng đi ngang sau phiên bật tăng mạnh mẽ. Theo đó, heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực này đang được giao dịch với giá từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi dẫn đầu khu vực với mức 47.000 đồng/kg. Tất cả địa phương còn lại trong khu vực cùng giao dịch heo hơi ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đi ngang theo xu hướng chung, hiện giá tại các tỉnh thành miền Nam duy trì ổn định trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy Đồng Tháp là tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 47.000 đồng/kg. Kế đó là các trung tâm tiêu thụ lớn Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh với giá heo hơi đạt 46.000 đồng/kg. Giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau cùng đạt 45.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 44.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại An Giang và Cần Thơ.

Tại các chợ đầu mối, giá heo dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 145.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

Trong ngắn hạn, giá lợn hơi có thể tiếp tục duy trì sự ổn định nếu hoạt động thu mua không có biến động lớn. Miền Bắc vẫn là khu vực có khả năng giữ mặt bằng giá cao, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam có thể tiếp tục giao dịch quanh mức hiện tại./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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