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Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

PV

PV

17:57 | 07/11/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3238/QĐ-BTC ngày 5/11/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.
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Theo Quyết định số 3238/QĐ-BTC, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính trong các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp (trừ đối tượng và ngành, lĩnh vực quản lý của Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt và Vụ Các định chế tài chính).

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả cơ quan Việt Nam ở nước ngoài), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; kinh phí hỗ trợ các tổ chức xã hội thuộc phạm vi quản lý.

Theo Quyết định số 3238/QĐ-BTC, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp được tổ chức 4 phòng, gồm: Phòng Tài chính Hành chính, Tổng hợp (Phòng Nghiệp vụ 1); Phòng Sự nghiệp Y tế, Xã hội (Phòng Nghiệp vụ 2); Phòng Sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục (Phòng Nghiệp vụ 3); Phòng Sự nghiệp Kinh tế (Phòng Nghiệp vụ 4).

Bên cạnh đó, xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về tài chính đối với hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN và các quỹ khác thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên các chương trình, đề án, nhiệm vụ do một bộ, cơ quan trung ương quản lý phân bổ cho nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện thuộc phạm vi quản lý.

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp là tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Vụ; chủ trì tham gia với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật và các chế độ, chính sách khác sử dụng nguồn chi thường xuyên NSNN thuộc phạm vi quản lý.

Đối với quản lý chi thường xuyên, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ lập dự toán NSNN, điều hành dự toán NSNN và tổng hợp quyết toán NSNN.

Về lập dự toán NSNN, Vụ đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN đối với các bộ, cơ quan trung ương; phối hợp với các đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN...

Về điều hành dự toán NSNN, Vụ thực hiện kiểm tra phân bổ và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách; tổng hợp kết quả phân bổ dự toán NSNN hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc phạm vi quản lý của Vụ; trình Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định...

Về tổng hợp quyết toán NSNN, Vụ thực hiện kiểm tra, tổng hợp quyết toán thu, chi thường xuyên NSNN hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc phạm vi quản lý theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ quan trọng khác của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp là chủ trì xây dựng hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương xây dựng cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; định mức chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; chính sách tiền lương, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, điều chỉnh lương hằng năm (nếu có) và các chính sách, chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp.

Quyết định số 3238/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

PV
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