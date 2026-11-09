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Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

06:33 | 09/11/2026
Giá lúa gạo hôm nay (9/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg…
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Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 535 - 539 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 515 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giữ mức 425 - 429 USD/tấn.

Thái Lan vẫn là quốc gia có giá chào bán gạo trắng 5% tấm cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt, đạt 475 - 479 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm của Pakistan cũng không có biến động, ổn định ở mức 412 - 416 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm có giá từ 378 - 382 USD/tấn./.

Theo thông tin từ mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, trong tháng 10 khối lượng xuất khẩu đạt 475.500 tấn, giá trị 253 triệu USD, tăng 39,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 10 tháng năm xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 6,8 triệu tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 9,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 484 USD/tấn, giảm 5,4%.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,2%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là là 17,5% và 13,7%.
Huyền Minh (tổng hợp)
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