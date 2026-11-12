Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao 155 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhận đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn.

Theo đó, gia đình nạn nhân A.V.N., bị thương tật 93% sau va chạm giao thông, được hỗ trợ 45 triệu đồng. Gia đình hai nạn nhân H.V.D. và H.V.T., đều tử vong do tai nạn giao thông, mỗi gia đình được hỗ trợ 45 triệu đồng. Gia đình bà N.T.S., tử vong sau khi bị xe đạp điện đâm lúc đang đi bộ, được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/6/2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao 90 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho gia đình hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Thanh Hóa.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cho biết, kinh phí được trích từ Quỹ do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hoạt động này cũng khẳng định ý nghĩa thiết thực của Quỹ trong việc chung tay cùng xã hội chia sẻ rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Tuy nhiên, thực tế, mức hỗ trợ nhân đạo chỉ bằng một phần ba trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu phương tiện tham gia bảo hiểm đầy đủ, người lái xe chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, mức bồi thường cho các nạn nhân có thể lên tới 150 triệu đồng/người - cao gấp 3 lần mức chi hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, việc chủ động tham gia bảo hiểm bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là giải pháp bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình khi rủi ro xảy ra./.