Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tặng quà lưu niệm cho ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu. Tiếp đoàn, về phía Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc có ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã giới thiệu khái quát về hoạt động của Hiệp hội và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam.

Theo ông Phạm Ngọc Sơn, chuyến công tác là dịp để đoàn Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc về cơ chế, chính sách đối với bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; tổ chức kênh phân phối; quản lý đại lý, môi giới và chính sách hoa hồng.

Hai bên cũng trao đổi về việc xây dựng, quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới; quy trình giám định, bồi thường, phòng chống trục lợi; cơ chế phối hợp, tự quản giữa các doanh nghiệp và hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân tai nạn giao thông.

Ông Phạm Ngọc Sơn cho rằng, việc trao đổi kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm quyền lợi của người bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quản lý, khai thác dữ liệu.

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, tổ chức này được thành lập năm 2001. Tính đến ngày 28/4/2026, Hiệp hội có 345 hội viên, gồm các tập đoàn, doanh nghiệp bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm, tổ chức trung gian, công ty quản lý tài sản và hiệp hội địa phương.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Bảo hiểm xe cơ giới được xác định là một nghiệp vụ quan trọng của lĩnh vực bảo hiểm tài sản tại Trung Quốc, đồng thời thực hiện chức năng bảo đảm rủi ro và hỗ trợ quản trị xã hội. Sau nhiều giai đoạn cải cách, Trung Quốc đã hình thành hệ thống quản lý, giám sát bao quát toàn bộ chuỗi hoạt động, dựa trên khung pháp luật nhiều cấp độ và sự phối hợp giữa các cơ quan.

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc nhấn mạnh, hiệp hội giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và xã hội; tham gia chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, hòa giải tranh chấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Việt Nam cũng làm việc tại Công ty Bảo hiểm Thái Bình Dương CPIC và tham quan hãng xe điện Lý Tưởng tại Bắc Kinh. Những hoạt động này giúp đoàn có thêm thông tin thực tiễn về bảo hiểm đối với xe năng lượng mới, công tác sửa chữa, giám định tổn thất và ứng dụng công nghệ, qua đó nghiên cứu những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam./.