Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
09:07 | 10/09/2026
(TBTCO) - Tháng 8/2026, Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa đạt 4.843 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 60.252 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán Trung ương giao, tăng 88% so với cùng kỳ.
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Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán được giao

Báo cáo của Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, khối cơ quan Thuế thành phố đạt 106,5% dự toán và chiếm 85% tổng thu nội địa; khối các Thuế cơ sở đạt 82,4% dự toán, chiếm 15% tổng thu nội địa.

Tất cả các đơn vị đều đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán được giao. Một số đơn vị đạt cao như Thuế cơ sở 2 đạt 100,9%, Thuế cơ sở 6 đạt 99,6%, Thuế cơ sở 8 đạt 97,1%, Thuế cơ sở 10 đạt 90,3%...

Đánh giá kết quả 8 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua đa kênh, trên nền tảng số để truyền tải kịp thời những chính sách thuế mới ban hành đến người nộp thuế.

Đồng thời, cử đại diện tham gia 5 hội nghị do các đơn vị ngoài ngành tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền chính sách thuế; thực hiện cấp phát trực tiếp cho người nộp thuế các ấn phẩm, tờ rời tuyên truyền hoặc gửi ấn phẩm bằng các phương thức điện tử.

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ
Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong 8 tháng, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 275 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn 1.670 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế luôn được chú trọng, đơn vị đã thực hiện kiểm tra 1.292 cuộc, đạt 73,53% nhiệm vụ được giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 1.705,2 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 272,5 tỷ đồng, giảm lỗ 1.154,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ hộ kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực, tính đến ngày 25/8/2026, hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile toàn Thuế TP. Đà Nẵng đạt 116.157/121.290 hộ kinh doanh, đạt 95,77%.

Về Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Thuế TP. Đà Nẵng đã công khai thông tin 86.370 người nộp thuế; tham mưu xử lý các trường hợp đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức nhà nước còn tồn đọng; phối hợp với Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 22.285 doanh nghiệp thuộc các nhóm đủ điều kiện…

Kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, ông Toàn cho hay, Thuế TP. Đà Nẵng tiếp tục quán triệt toàn thể công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hoặc gián đoạn trong quá trình giải quyết công việc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ

“Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ tại các phòng và Thuế cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế”.

Ông Bùi Khánh Toàn
- Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, phân tích và đánh giá tiến độ thu ngân sách nhà nước, kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu; tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để phổ biến chính sách pháp luật thuế; xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Theo Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng, đơn vị tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ hoàn thuế, bảo đảm đúng quy định, đúng thời hạn, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp quản lý, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường phân tích, phân loại nợ, giao chỉ tiêu và xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, từng công chức.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2026, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra. Tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, huy động tối đa nguồn lực, bám sát các chỉ tiêu, tiến độ và yêu cầu của Cục Thuế; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch./.

Đức Việt
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