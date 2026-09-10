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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

08:47 | 10/09/2026
(TBTCO) - Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga (từ ngày 7 - 9/9/2026) và tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 9 - 12/9/2026.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo (Thủ đô Moskva) có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Tại sân bay quốc tế Vnukovo, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko và Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Kết thúc cử nhạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt; dự Diễn đàn Khoa học và công nghệ Việt Nam - Nga; nhận giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy; tiếp một số doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh; dự Chương trình khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị truyền thống, chân thành và tin cậy vốn có trong quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi sâu rộng về tình hình và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu của Liên bang Nga trong phát triển kinh tế, bảo đảm phúc lợi cho người dân và nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng thống Liên bang Nga ghi nhận những thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và sự tham gia tích cực của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới; nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên và thực chất ở tất cả các cấp, đặc biệt ở cấp cao nhất; đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội hai nước; thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn; chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD.

Hai bên khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí…; nhất trí trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành trụ cột và động lực chính của quan hệ song phương; mở rộng nghiên cứu chung, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng tử, công nghệ vũ trụ và tự động hóa.

Hai bên khẳng định phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương./.

Theo TTXVN
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