Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

23:54 | 08/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, trưa 8/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện các đảng chính trị trong Duma Quốc gia Nga.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh, Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, khẳng định Duma Quốc gia và các lực lượng chính trị tại Duma ủng hộ việc tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga sẽ tạo dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu phát triển của mình, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh, dù có thể còn có khác biệt, tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam và đồng thuận trong việc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga với Việt Nam. Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định, cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga sẽ làm hết sức mình để triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga trong khuôn khổ chuyến thăm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà phía Nga dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Vyacheslav Volodin và các nghị sĩ Duma Quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và nhiệt liệt chúc mừng những thành quả to lớn mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, chính trị - xã hội ổn định, nhân dân Nga đoàn kết, kinh tế Nga đứng vững trước nhiều khó khăn và thách thức. Những thành quả đó có sự đồng hành và đóng góp rất quan trọng của Duma Quốc gia Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nga đã trải qua nhiều thập kỷ, được thử thách qua thời gian và những biến động của tình hình thế giới, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Nga tiếp tục có độ tin cậy cao; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và tất cả các cấp, giao lưu nhân dân được duy trì, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Duma Quốc gia Nga và cá nhân Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc củng cố, phát triển quan hệ hai nước; khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga là một bộ phận quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước không chỉ tăng cường quan hệ song phương, mà còn trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó góp phần củng cố nền tảng pháp lý và chính trị cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước là tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất; nhấn mạnh hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển các quyết định và định hướng chính trị của Lãnh đạo hai nước thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tiếp tục tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển.

Chia sẻ nhận định rằng, quan hệ song phương đã được tôi luyện qua nhiều giai đoạn lịch sử và được vun đắp không ngừng bởi nhiều thế hệ, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, tăng cường thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân; đặc biệt chú trọng việc giáo dục, định hướng để thế hệ trẻ hai nước thấm nhuần các giá trị truyền thống lịch sử, gắn bó giữa Việt Nam - Nga và tích cực tham gia, kế thừa tình hữu nghị của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển tới Chủ tịch Duma Quốc gia Nga lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Nga vào thời gian phù hợp./.

Theo TTXVN
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