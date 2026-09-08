Ngân hàng - Bảo hiểm

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
19:20 | 08/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 60,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, khi nhu cầu vốn ngắn hạn tăng. Cùng với các điều chỉnh về LDR, cơ cấu nguồn vốn và tiền gửi Kho bạc Nhà nước, cơ chế tái cấp vốn dự kiến tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, khi vốn trung và dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn huy động.
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Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Tín dụng trung và dài hạn tăng tốc, NIM thêm lực đỡ nhưng đi kèm áp lực phía sau Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Trong báo cáo vĩ mô vừa phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho biết, Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng 60,2 nghìn tỷ trong tháng 8, sau khi rút ròng liên tục trong tháng 6 và tháng 7.

Thanh khoản ngắn hạn nhìn chung tiếp tục tích cực hơn so với những tháng trước sau hàng loạt các biện pháp hỗ trợ thanh khoản trước đó, như nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng thương mại được tính vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 20% lên 50%, có hiệu lực từ 1/8/2026, qua đó, giúp các ngân hàng thương mại có thêm khoảng 190 nghìn tỷ đồng dư địa mở rộng tín dụng.

Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục diễn biến phân hóa mạnh giữa các kỳ hạn trong tháng 8. Sự phân hóa giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài vẫn còn, nhưng đã thu hẹp đáng kể so với tháng 7.

Cụ thể, lãi suất qua đêm và 9 tháng giảm dần từ 6,2% và 9,26% trong ngày 3/8 xuống mức 1,2% và 8,12% trong ngày 28/8. Lãi suất các kỳ hạn khác cũng giảm dần từ đầu tháng, nhưng bật tăng trở lại vào cuối tháng và nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao, từ 6,8 - 8,12%.

Đáng chú ý, theo Chứng khoán Yuanta, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng cơ chế tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

“Chúng tôi cho rằng, đây sẽ là biện pháp có thể được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới để hỗ trợ thanh khoản cho một số tổ chức tín dụng tài trợ các dự án lớn, trong bối cảnh vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn huy động, trong khi tín dụng trung - dài hạn đã chiếm tới 48,5%” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền áp dụng cơ chế tái cấp vốn 50.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê.

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Cùng chung góc nhìn, Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi cho biết, trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước duy trì trạng thái hỗ trợ thanh khoản qua kênh thị trường mở, đặc biệt trong giai đoạn cuối tháng khi nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Việc bơm vốn giúp hạn chế áp lực thanh khoản và kéo lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trở lại; riêng ngày 27/8, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng, trong khi lãi suất qua đêm giảm về 1,2%, từ khoảng 4% vào đầu tuần.

Động thái này tiếp nối các điều chỉnh trước đó về tỷ lệ LDR, cơ cấu nguồn vốn và tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động, qua đó, tạo thêm dư địa cân đối vốn cho hệ thống.

Đồng thời, tại cuộc làm việc ngày 13/8, Chính phủ tiếp tục yêu cầu dòng tín dụng tập trung vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, nhà ở xã hội, hạ tầng và các động lực tăng trưởng, cho thấy điều hành thanh khoản đang được phối hợp với mục tiêu duy trì tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm.

Chứng khoán Kafi kỳ vọng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ thanh khoản linh hoạt trong những tháng cuối năm nhằm ổn định mặt bằng lãi suất và đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng.

“Tuy nhiên, quy mô bơm vốn nhiều khả năng vẫn được điều tiết thận trọng để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng với áp lực lạm phát và tỷ giá” - nhóm phân tích của Chứng khoán Kafi lưu ý.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Kafi, áp lực tỷ giá đã dịu bớt trong tháng 8 và tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục được kiểm soát trong ngắn hạn nhờ chênh lệch lãi suất thuận lợi và điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, nhập siêu kéo dài và nhu cầu ngoại tệ gia tăng khi nền kinh tế tăng tốc vẫn là các yếu tố cần theo dõi trong những tháng cuối năm./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
lãi suất tiền gửi Kho bạc thanh khoản ngân hàng ngân hàng tín dụng tỷ lệ LDR cho vay lãi suất liên ngân hàng chứng khoán yuanta chứng khoán kafi

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