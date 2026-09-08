Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Hội nghị SGATAR lần thứ 55 diễn ra từ ngày 7 - 10/9/2026 với chủ đề: “Định hình tương lai ngành Thuế: Thúc đẩy công nghệ, xây dựng niềm tin và phát triển nguồn nhân lực”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55.

Hội nghị tập trung trao đổi về những vấn đề đang được các cơ quan thuế trong khu vực quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý thuế, nâng cao tuân thủ, quản lý rủi ro và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Cục Thuế Việt Nam tham dự các phiên Diễn đàn Trưởng đoàn (HOD Forum), các Nhóm công tác kỹ thuật và các hoạt động trao đổi, hợp tác với cơ quan thuế các nước thành viên SGATAR.

Đoàn đại biểu Cục Thuế Việt Nam tham dự hội nghị.

Theo chương trình, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn sẽ có bài trình bày về cải cách thuế và chuyển đổi số tại Việt Nam, trong khuôn khổ chủ đề cập nhật về cải cách thuế và chuyển đổi số của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịp để Cục Thuế Việt Nam chia sẻ những định hướng và kinh nghiệm trong quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Bên cạnh Diễn đàn Trưởng đoàn, các thành viên đoàn Cục Thuế Việt Nam tham gia 3 Nhóm công tác kỹ thuật, tập trung vào các chủ đề: minh bạch thuế trong bối cảnh nguồn lực và ưu tiên quản lý thay đổi; triển khai thuế tối thiểu toàn cầu và các cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp; chuyển đổi quy trình quản lý thuế thông qua số hóa, hóa đơn điện tử và ứng dụng AI.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam cũng sẽ có các cuộc họp song phương và trao đổi bên lề với một số cơ quan thuế thành viên SGATAR nhằm trao đổi về các nội dung cùng quan tâm, tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế.

Việc tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55 là cơ hội để Cục Thuế Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các xu hướng quản lý thuế hiện đại; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan thuế thành viên SGATAR, phục vụ quá trình cải cách, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế tại Việt Nam./.