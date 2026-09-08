Thuế - Hải quan

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Tin và ảnh: Bùi Dương

Tin và ảnh: Bùi Dương

17:14 | 08/09/2026
(TBTCO) - Ngày 8/9/2026, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.
aa

Hội nghị SGATAR lần thứ 55 diễn ra từ ngày 7 - 10/9/2026 với chủ đề: “Định hình tương lai ngành Thuế: Thúc đẩy công nghệ, xây dựng niềm tin và phát triển nguồn nhân lực”.

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55
Các đại biểu tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55.

Hội nghị tập trung trao đổi về những vấn đề đang được các cơ quan thuế trong khu vực quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý thuế, nâng cao tuân thủ, quản lý rủi ro và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Cục Thuế Việt Nam tham dự các phiên Diễn đàn Trưởng đoàn (HOD Forum), các Nhóm công tác kỹ thuật và các hoạt động trao đổi, hợp tác với cơ quan thuế các nước thành viên SGATAR.

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55
Đoàn đại biểu Cục Thuế Việt Nam tham dự hội nghị.

Theo chương trình, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn sẽ có bài trình bày về cải cách thuế và chuyển đổi số tại Việt Nam, trong khuôn khổ chủ đề cập nhật về cải cách thuế và chuyển đổi số của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịp để Cục Thuế Việt Nam chia sẻ những định hướng và kinh nghiệm trong quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Bên cạnh Diễn đàn Trưởng đoàn, các thành viên đoàn Cục Thuế Việt Nam tham gia 3 Nhóm công tác kỹ thuật, tập trung vào các chủ đề: minh bạch thuế trong bối cảnh nguồn lực và ưu tiên quản lý thay đổi; triển khai thuế tối thiểu toàn cầu và các cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp; chuyển đổi quy trình quản lý thuế thông qua số hóa, hóa đơn điện tử và ứng dụng AI.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam cũng sẽ có các cuộc họp song phương và trao đổi bên lề với một số cơ quan thuế thành viên SGATAR nhằm trao đổi về các nội dung cùng quan tâm, tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế.

Việc tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55 là cơ hội để Cục Thuế Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các xu hướng quản lý thuế hiện đại; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan thuế thành viên SGATAR, phục vụ quá trình cải cách, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế tại Việt Nam./.

Tin và ảnh: Bùi Dương
Từ khóa:
Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55 Cục Thuế Việt Nam Chuyển đổi số quản lý thuế Cải cách thuế tại Việt Nam thuế tối thiểu toàn cầu Hóa đơn điện tử trong quản lý thuế Phát triển nguồn nhân lực ngành thuế Diễn đàn Trưởng đoàn SGATAR Nhóm công tác kỹ thuật SGATAR phó cục trưởng mai sơn

Bài liên quan

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh”

Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh”

Giải đáp kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Giải đáp kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Dành cho bạn

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Đọc thêm

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

(TBTCO) - Nhờ tính toán sát kịch bản tăng trưởng kinh tế địa phương và chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã đưa tổng thu ngân sách cán mốc gần 669 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm 2026 trước thời hạn.
Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Dù số thu tháng 8 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, lũy kế 8 tháng năm 2026 của Cục Hải quan vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 17,4%, đạt hơn 78% dự toán cả năm. Kết quả nổi bật này vừa được đưa ra tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 diễn ra chiều 7/9/2026.
Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

(TBTCO) - “Quốc dân hiểu thuế” là chương trình truyền hình đầu tiên về phổ cập kiến thức thuế cho người dân, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên VTV1. Với cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đa nền tảng, chương trình “Quốc dân hiểu thuế” kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách thuế; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 5/9, Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước 18.849,35 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán được giao cho cả năm và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

(TBTCO) - Ngành Thuế đang tăng tốc triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế” nhằm xóa những “điểm mù” trong dữ liệu quản lý thuế và nguy cơ bị lợi dụng để mua bán hóa đơn. Ngành Thuế cũng đang siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi vòi vĩnh, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người nộp thuế trong quá trình làm sạch mã số thuế.
Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, 8 tháng năm 2026, ngành Thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ.
81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã không ngừng chuyển mình, từ lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đấu tranh chống buôn lậu trong những ngày đầu trở thành cơ quan quản lý nhà nước ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. Cùng với bước phát triển của đất nước, Hải quan hôm nay vừa kiên định giữ vững “cửa ngõ” quốc gia, vừa chủ động mở rộng những cánh cửa giao thương, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới.
Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

(TBTCO) - Với chiến lược hiện đại hóa cửa khẩu, phát triển logistics và mở rộng kết nối thương mại quốc tế, Quảng Ninh đang từng bước biến lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh mới, hướng tới trở thành trung tâm giao thương quan trọng của khu vực Đông Bắc.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng