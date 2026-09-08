Đầu tư

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

15:47 | 08/09/2026
(TBTCO) - Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã làm việc với lãnh đạo TP. Seoul và TP. Sejong, thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực đô thị thông minh, chuyển đổi số, giao thông xanh, khoa học - công nghệ, đầu tư, văn hóa, giáo dục và du lịch.
aa

Hà Nội - Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt

Ngày 7/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng gặp lại Thị trưởng Oh Se-hoon sau chuyến thăm Hà Nội năm 2025, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2026 khi hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị.

Qua 3 thập kỷ, quan hệ hợp tác Hà Nội - Seoul được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực như quản lý, phát triển đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao những thành tựu của Seoul trong phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, đây cũng là những định hướng Hà Nội đang ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt, gồm: đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp; giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hà Nội, Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, hướng tới chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang phối hợp triển khai các chương trình, dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị chính quyền Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho thành phố.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội và Seoul, đồng thời nhấn mạnh, Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng Hà Nội hướng tới giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và sáng tạo hơn.

Trong chương trình làm việc ngày 7/9, Đoàn công tác Hà Nội tham quan không gian truyền thông chính sách tại khu Seoul Gallery trong Tòa Thị chính Seoul, tìm hiểu các đề án về quy hoạch đô thị, giao thông thông minh, môi trường và an sinh xã hội.

Không gian này tích hợp công nghệ trình chiếu kỹ thuật số và màn hình tương tác để giới thiệu các dự án phát triển chiến lược của chính quyền Seoul.

Cùng ngày, Đoàn công tác làm việc và trao đổi chuyên sâu tại Seoul AI Hub - trung tâm phát triển hệ sinh thái AI của Seoul. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài công nghệ và ứng dụng AI vào quản trị đô thị, đời sống số, qua đó mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này.

Hà Nội - Sejong ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác

Tiếp tục chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thăm TP. Sejong và chào xã giao Thị trưởng Jo Sang-ho, trao đổi về mở rộng hợp tác giữa hai địa phương và ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội và Sejong.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ ấn tượng về Sejong - thành phố hành chính được quy hoạch hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời đánh giá cao việc ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống.

Hà Nội, Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt
Hà Nội và Sejong (Hàn Quốc) ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, việc ký Ý định thư là khởi đầu cho quan hệ hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Sejong. Hai thành phố có điểm tương đồng khi cùng đảm nhiệm vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và cùng đứng trước yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đề nghị hai bên nhanh chóng cụ thể hóa các cam kết thành chương trình, dự án thiết thực, tập trung vào quản trị hành chính, thành phố thông minh, chuyển đổi số và quy hoạch đô thị bền vững.

Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ; kết nối cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học; tăng cường giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng mời Thị trưởng Sejong cùng đoàn đại biểu chính quyền thành phố thăm chính thức Hà Nội trong thời gian tới.

Thị trưởng Jo Sang-ho đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn công tác Hà Nội, nhất trí với các đề xuất hợp tác và cho rằng việc ký Ý định thư mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai thành phố, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thị trưởng Sejong cảm ơn lời mời thăm Hà Nội, đồng thời kỳ vọng chuyến thăm tới sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo hai thành phố tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa Ý định thư thành các chương trình hợp tác và hoạt động thiết thực./.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội , Seoul thúc đẩy hợp tác

Bài liên quan

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dành cho bạn

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Đọc thêm

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

(TBTCO) - Trước tình trạng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tiếp tục trễ hẹn do nhiều vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất UBND tỉnh áp đặt cơ chế kiểm soát đặc biệt trong tháng 9/2026. Kết quả giải ngân, bàn giao mặt bằng thực tế sẽ là căn cứ duy nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

(TBTCO) - Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu cùng hệ thống khu công nghiệp và hạ tầng kết nối đang tạo thêm nền tảng để Quảng Ninh mở rộng công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

(TBTCO) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn, trong đó đề xuất nhập 22,97 km vào Dự án BOT hiện hữu.
Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 342/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

(TBTCO) - Lợi thế chi phí không còn đủ để Việt Nam hấp dẫn các dự án công nghệ cao, yếu tố quyết định ngày càng nằm ở năng lực của nền kinh tế. Điện năng, nhân lực công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là ba điểm nghẽn Việt Nam cần ưu tiên tháo gỡ. Đây là chia sẻ của TS. Đặng Thảo Quyên - Chủ nhiệm cấp cao Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Xác lập 5 trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Xác lập 5 trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng