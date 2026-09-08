Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội - Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt

Ngày 7/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng gặp lại Thị trưởng Oh Se-hoon sau chuyến thăm Hà Nội năm 2025, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2026 khi hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị.

Qua 3 thập kỷ, quan hệ hợp tác Hà Nội - Seoul được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực như quản lý, phát triển đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao những thành tựu của Seoul trong phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, đây cũng là những định hướng Hà Nội đang ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt, gồm: đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp; giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, hướng tới chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang phối hợp triển khai các chương trình, dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị chính quyền Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho thành phố.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội và Seoul, đồng thời nhấn mạnh, Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng Hà Nội hướng tới giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và sáng tạo hơn.

Trong chương trình làm việc ngày 7/9, Đoàn công tác Hà Nội tham quan không gian truyền thông chính sách tại khu Seoul Gallery trong Tòa Thị chính Seoul, tìm hiểu các đề án về quy hoạch đô thị, giao thông thông minh, môi trường và an sinh xã hội.

Không gian này tích hợp công nghệ trình chiếu kỹ thuật số và màn hình tương tác để giới thiệu các dự án phát triển chiến lược của chính quyền Seoul.

Cùng ngày, Đoàn công tác làm việc và trao đổi chuyên sâu tại Seoul AI Hub - trung tâm phát triển hệ sinh thái AI của Seoul. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài công nghệ và ứng dụng AI vào quản trị đô thị, đời sống số, qua đó mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này.

Hà Nội - Sejong ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác

Tiếp tục chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thăm TP. Sejong và chào xã giao Thị trưởng Jo Sang-ho, trao đổi về mở rộng hợp tác giữa hai địa phương và ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội và Sejong.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ ấn tượng về Sejong - thành phố hành chính được quy hoạch hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời đánh giá cao việc ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống.

Hà Nội và Sejong (Hàn Quốc) ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, việc ký Ý định thư là khởi đầu cho quan hệ hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Sejong. Hai thành phố có điểm tương đồng khi cùng đảm nhiệm vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và cùng đứng trước yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đề nghị hai bên nhanh chóng cụ thể hóa các cam kết thành chương trình, dự án thiết thực, tập trung vào quản trị hành chính, thành phố thông minh, chuyển đổi số và quy hoạch đô thị bền vững.

Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ; kết nối cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học; tăng cường giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng mời Thị trưởng Sejong cùng đoàn đại biểu chính quyền thành phố thăm chính thức Hà Nội trong thời gian tới.

Thị trưởng Jo Sang-ho đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn công tác Hà Nội, nhất trí với các đề xuất hợp tác và cho rằng việc ký Ý định thư mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai thành phố, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thị trưởng Sejong cảm ơn lời mời thăm Hà Nội, đồng thời kỳ vọng chuyến thăm tới sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo hai thành phố tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa Ý định thư thành các chương trình hợp tác và hoạt động thiết thực./.