Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng không phải là đích đến, mà là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới

Ngày 8/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Quy mô thị trường, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư không ngừng gia tăng; khung khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý, giám sát từng bước được hoàn thiện. Mức độ hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường vốn khu vực và quốc tế cũng ngày càng sâu rộng.

Theo Chủ tịch UBCKNN, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN và toàn thị trường trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, nâng hạng không phải là đích đến, mà là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn. Một thị trường có quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường được nâng lên tương ứng.

Trong đó, quản trị công ty, chất lượng báo cáo tài chính và tính minh bạch được xác định là những nền tảng cốt lõi. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn tác động trực tiếp tới chất lượng doanh nghiệp, hiệu quả phân bổ nguồn vốn, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và đặc biệt là niềm tin đối với thị trường chứng khoán.

Thời gian qua, khung pháp lý về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin đã từng bước được hoàn thiện theo hướng tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Cùng với đó, cơ quan quản lý, các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kiểm toán và các tổ chức quốc tế đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng đã có chuyển biến tích cực, quan tâm hơn tới chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị, quản trị rủi ro, quyền cổ đông và chất lượng công bố thông tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Dù vậy, Chủ tịch UBCKNN cho rằng, những kết quả này chưa đồng đều. Tại một bộ phận doanh nghiệp, quản trị công ty vẫn chủ yếu dừng ở mức đáp ứng yêu cầu tối thiểu, chưa thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ phát triển bền vững.

Vai trò và hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại một số doanh nghiệp còn hạn chế; quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng thông tin công bố giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều, trong khi có trường hợp phải điều chỉnh, trình bày lại báo cáo tài chính.

Theo lãnh đạo UBCKNN, trong một thị trường vốn đang hội nhập ngày càng sâu rộng, “niềm tin là một trong những tài sản quan trọng nhất” và niềm tin đó phải được xây dựng trên nền tảng quản trị tốt, báo cáo tài chính đáng tin cậy, thông tin minh bạch và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể tham gia thị trường.

Minh bạch phải trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp

Bước sang giai đoạn phát triển mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mục tiêu Chiến lược phát triển đến năm 2030: xây dựng thị trường ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững, hội nhập sâu rộng với thị trường vốn quốc tế và tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, việc nâng hạng thị trường mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với thị trường cũng như các doanh nghiệp.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư quốc tế, không chỉ quan tâm tới tốc độ tăng trưởng hay lợi nhuận của doanh nghiệp. Những yếu tố như chất lượng hội đồng quản trị, năng lực quản trị rủi ro, quyền cổ đông, độ tin cậy của báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình cũng như khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ, công bằng và kịp thời ngày càng được coi trọng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Do đó, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin không thể chỉ được nhìn nhận là yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà cần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp. Quản trị tốt giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, sử dụng nguồn lực hiệu quả, phát triển bền vững hơn, đồng thời củng cố niềm tin, giảm bất cân xứng thông tin và nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn.

Từ yêu cầu này, UBCKNN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin theo hướng nâng cao chất lượng và tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, cần nâng cao vai trò của hội đồng quản trị, ban điều hành và người quản lý doanh nghiệp. Quản trị công ty tốt phải bắt đầu từ nhận thức và cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó, hội đồng quản trị cần thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình.

Một yêu cầu khác là nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm của các bên liên quan. Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, với trách nhiệm không chỉ thuộc về đơn vị kiểm toán mà trước hết thuộc về chính doanh nghiệp, hội đồng quản trị và ban điều hành.

Đối với công bố thông tin, yêu cầu cũng cần chuyển từ việc đánh giá doanh nghiệp “đã công bố hay chưa” sang xem xét thông tin có đầy đủ, chính xác, dễ tiếp cận, kịp thời và thực sự hữu ích đối với nhà đầu tư hay không.

Song song với hoàn thiện thể chế, UBCKNN sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, thành viên thị trường, tổ chức kiểm toán và các tổ chức quốc tế trong quá trình nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch UBCKNN khẳng định, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường, hoàn thiện công cụ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch và khả năng tiếp cận các nguồn vốn trong nước, quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp cần nhìn nhận quản trị tốt và minh bạch không chỉ là chi phí để đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà là một khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch UBCKNN, khi từng doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị sẽ góp phần tạo nên một thị trường có chất lượng cao hơn. Một thị trường minh bạch, công bằng và hiệu quả sẽ có khả năng thu hút dòng vốn bền vững, qua đó đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của nền kinh tế. Đây cũng là nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu nâng hạng, mà quan trọng hơn là duy trì vững chắc vị thế và tiếp tục hướng tới những chuẩn mực cao hơn./.