35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

Trong tuần từ ngày 7 - 11/9, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ trả bằng tiền mặt ở mức gần 30%.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/9 để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/9, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/9.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DVP dự kiến chi 120 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) - cổ đông sở hữu 51% vốn, dự kiến nhận khoảng 61 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vật tư Nông sản, đang nắm 18,7% vốn, có thể nhận khoảng 22 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác có tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao là Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST). Doanh nghiệp thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/9 và dự kiến thanh toán cổ tức năm 2025 vào ngày 22/9.

Tỷ lệ chi trả được xác định ở mức 29,5025%, tương ứng 2.950,25 đồng/cổ phiếu. Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IST dự kiến dành gần 44,3 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - công ty mẹ đang sở hữu 51% vốn tại IST, dự kiến nhận gần 22,6 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của IST trong 5 năm trở lại đây. Trước đó, năm 2020 là năm duy nhất doanh nghiệp chi trả ở mức cao hơn, với tổng tỷ lệ cổ tức qua 2 đợt đạt 34%.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) vừa thông báo ngày 14/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện đồng thời 3 quyền, gồm nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, PHR sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/10/2026. Với khoảng 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 190 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Cùng với cổ tức tiền mặt, PHR dự kiến phát hành thêm 108,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:8. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Tính cả phần cổ tức bằng tiền và lượng cổ phiếu phát hành thêm, tổng tỷ lệ quyền lợi cổ đông trong hai hình thức đạt 94%./.