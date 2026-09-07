Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
11:25 | 07/09/2026
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo nhập kho đợt 1 năm 2025 thuộc kế hoạch xuất lương thực năm 2026 tại 11 chi cục dự trữ nhà nước khu vực.
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Tại Quyết định số 391/QĐ-CDT ngày 28/8/2026 phê duyệt kế hoạch bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) giao 11 chi cục DTNN khu vực tổ chức bán đấu giá theo hình thức trực tuyến.

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho đợt 1 năm 2025
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đấu giá bán hơn 12.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Tổng số lượng gạo bán đấu giá là 128.002.865 kg gạo nhập kho năm 2025 (đợt 1) tại 11 chi cục DTNN khu vực, với đơn giá khởi điểm tạm tính là 9.000 đồng/kg.

Địa điểm để hàng: Chi cục DTNN khu vực I hơn 8.441 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực II hơn 12.387 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực III hơn 24.475 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực VII gần 22.540 tấn gạo;

Chi cục DTNN khu vực VIII hơn 16.695 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực IX gần 8.155 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực X hơn 12.143 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực XI hơn 2.958 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực XII hơn 2.668 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực XIV hơn 15.405 tấn gạo; Chi cục DTNN khu vực XV gần 2.134 tấn gạo.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục DTNN khu vực chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định trước ngày 6/9/2026.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả khảo sát theo quy định, Cục DTNN thực hiện phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm trước ngày 8/9/2026 làm căn cứ để các đơn vị thực hiện.

Đại diện Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, quy trình thực hiện theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; các thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia; thông tư hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản.../.

Đức Minh
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