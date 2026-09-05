Việt Nam tại SMEMM 32: Ba ưu tiên thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số

Hội nghị Bộ trưởng năm nay tại Quảng Châu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc phối hợp với Chính quyền tỉnh Quảng Đông tổ chức, Ông Trương Quốc Thanh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và Ông Mạnh Phàm Lợi, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo dẫn dắt, hợp tác cùng có lợi”, Hội nghị tập trung trao đổi về đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và thông minh, phát triển bao trùm, cũng như các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 32 (SMEMM 32).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã có bài tham luận về đổi mới khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó đề xuất ba ưu tiên nhằm giúp doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng và tăng cường kết nối, bảo đảm doanh nghiệp nhỏ không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trân trọng cảm ơn nước chủ nhà Trung Quốc về sự đón tiếp nồng hậu và công tác tổ chức chu đáo, đánh giá cao việc Hội nghị lựa chọn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm thảo luận nhằm tiếp sức cho tăng trưởng và phát triển bền vững của DNNVV.

Theo Thứ trưởng, DNNVV là trụ cột của các nền kinh tế APEC, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn một nửa số việc làm trong khu vực tư nhân. Trong bối cảnh công nghệ đang định hình lại phương thức sản xuất, đổi mới sáng tạo và các chuỗi giá trị toàn cầu, thách thức chung của khu vực là bảo đảm mọi DNNVV, dù ở quy mô nào, đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả từ quá trình chuyển đổi.

Đối với Việt Nam, chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu mà còn là giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, củng cố lợi thế cạnh tranh và chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh nhiều biến động. Việt Nam đang hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua các khung chính sách chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; cùng với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được sửa đổi, bổ sung (được đổi tên thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026. Dự thảo Luật hướng tới chuyển mạnh từ phương thức hỗ trợ dựa trên khả năng cung cấp của Nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; từ hỗ trợ dàn trải, theo đầu vào sang hỗ trợ có trọng tâm, gắn với kết quả và tác động đầu ra. Đồng thời, các chính sách tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và khả năng tham gia chuỗi giá trị của DNNVV.

Toàn cảnh hội nghị

Các nền tảng chính sách trên hướng tới kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa tự tin đổi mới, ứng dụng công nghệ và mở rộng quy mô. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong hợp tác APEC, tích cực đóng góp các sáng kiến về sản xuất thông minh và trao quyền cho DNNVV trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, lấy việc hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các công nghệ mới nổi làm trọng tâm. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính thực thi trong hợp tác APEC, Thứ trưởng cho rằng các nền kinh tế cần nhận diện, chia sẻ những mô hình thành công và linh hoạt điều chỉnh phương thức tiếp cận để phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó nhân rộng cơ hội cho DNNVV trong toàn khu vực. Trong đó, ba ưu tiên thúc đẩy hành động thực chất bao gồm:

Thứ nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tiếp cận công nghệ mới với chi phí hợp lý và theo cách thức thuận tiện, dễ áp dụng.

Thứ hai, tập trung bồi dưỡng kỹ năng cho nguồn nhân lực tại các DNNVV để thích ứng với công nghệ mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số làm bệ đỡ bền vững cho chuyển đổi.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối giữa các nền kinh tế APEC và thúc đẩy hợp tác công – tư, qua đó hình thành hệ sinh thái hỗ trợ để các giải pháp thành công có thể được chia sẻ và lan tỏa rộng rãi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị.

“Trong tiến trình tăng tốc chuyển đổi số, chúng ta cần bảo đảm rằng các doanh nghiệp nhỏ không bị bỏ lại phía sau. Sự phát triển vững mạnh của cộng đồng DNNVV chính là thước đo khách quan và minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả từ những nỗ lực hợp tác của các nền kinh tế” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Khẳng định tinh thần hợp tác và trách nhiệm của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tất cả các nền kinh tế và đối tác APEC để cụ thể hóa các ưu tiên thành hành động thực chất, góp phần thúc đẩy các mục tiêu chung của khu vực, xây dựng cộng đồng DNNVV năng động, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao./.