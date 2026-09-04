Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Thu ngân sách tăng 10,6%, đầu tư công giải ngân hơn 92.500 tỷ đồng

Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9/2026, xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 8 tháng năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Công tác thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng. Đến hết ngày 31/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh

Đầu tư công cũng có chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/8, Thành phố đã giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch Thành phố giao nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh. Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã bàn giao gần 99% mặt bằng, đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Các dự án cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng lớn; tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm bằng hai máy TBM.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công. Thành phố đã xây dựng phương án xử lý 418 cơ sở dôi dư sau sắp xếp và tiếp tục rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc khai thác theo quy định.

Đầu tư công và xây dựng là dư địa tăng trưởng lớn

Theo kịch bản tăng trưởng, để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 13,44%; riêng quý III cần đạt 12,54% và quý IV đạt 14,26%.

Đây là áp lực lớn trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều. Tuy nhiên, Thành phố đánh giá dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhất là ở đầu tư công và xây dựng.

Tại phiên họp, lãnh đạo cơ quan Thống kê Thành phố cho rằng, sau 8 tháng, tỷ lệ thực hiện đầu tư công mới đạt khoảng 52,6%, đồng nghĩa khối lượng vốn còn phải triển khai trong 4 tháng cuối năm rất lớn. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, lĩnh vực đầu tư xây dựng hiện mới đạt khoảng 50%, do đó cần được xác định là trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới. Thành phố đang triển khai nhiều dự án, công trình lớn và chuẩn bị cho các đợt khởi công, khánh thành tiếp theo, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh

Một yêu cầu được lãnh đạo Thành phố đặt ra là phải xử lý tình trạng nguồn lực chưa được khai thác hoặc phân bổ chưa phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng hiện còn tình trạng nơi có nguồn nhưng chưa triển khai được, trong khi nơi có nhu cầu và dự án lại thiếu nguồn lực. Thành phố đã có cơ chế xử lý đối với các địa phương có nguồn thu nhưng chưa thể triển khai ngay.

Theo đó, với những địa phương còn nguồn nhưng nội dung chi đã hết, có thể nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, điều chuyển nguồn lực cho những nơi đang có nhu cầu thực tế. Sở Tài chính được yêu cầu hướng dẫn, phối hợp xử lý để tránh tình trạng nguồn lực bị tồn đọng trong khi dự án cần vốn lại không được bố trí kịp thời.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các địa phương và các hội đồng liên quan tiếp tục triển khai theo kế hoạch; các dự án đủ điều kiện phải được công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện, tránh tình trạng triển khai không thống nhất giữa các xã, phường.

Không thể có nguồn lực nhưng triển khai vẫn chậm

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên vẫn đòi hỏi nỗ lực rất lớn. “Từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày”, trong khi Thành phố phải hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Linh

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, Hà Nội hiện đã có Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND Thành phố, nguồn lực và đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có căn cứ pháp lý nhưng triển khai vẫn chậm.

Đặc biệt, Thành phố đã dành nguồn lực lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song tiến độ giải ngân, hiện thực hóa các nguồn lực này vẫn còn chậm và cần được khắc phục trong những tháng cuối năm.

Hà Nội tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11%. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát Chỉ thị số 17 và nhiệm vụ được phân công; việc cập nhật, điều chỉnh chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm, không thay đổi mục tiêu và các giải pháp lớn.

Theo ông Vũ Đại Thắng, kịch bản tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực. Những lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư, phải được tập trung thúc đẩy; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với các chỉ tiêu được giao.

Trong lĩnh vực xây dựng, Thành phố đặc biệt kỳ vọng vào chương trình phát triển nhà ở xã hội. Các dự án đã được chấp thuận chủ trương cần tập trung hoàn thiện điều kiện, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai xây dựng.

Trước khó khăn về nhân công, vật liệu và giá cả, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng cần thay đổi phương thức tổ chức thi công, tăng cường máy móc, công nghệ và nâng cao năng suất thay vì phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công.

Đối với các xã, phường, lãnh đạo Thành phố yêu cầu không chỉ tập trung vào giải ngân đầu tư công mà phải quan tâm toàn diện đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế trên địa bàn.