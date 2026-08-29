Xã hội

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
19:55 | 29/08/2026
(TBTCO) - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu xã Đa Phúc và xã Trung Giã tuyệt đối không chủ quan, chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cho người dân.
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Sáng 29/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại hai xã Đa Phúc, Trung Giã.

Đa Phúc là địa bàn có nguy cơ cao về lũ sông Cầu, sông Cà Lồ, bão, mưa lớn, úng ngập, sạt lở và sự cố đê điều. Xã có khoảng 29,73 km đê cấp III do thành phố quản lý, 11,97 km đê bối, đê bao do xã quản lý cùng hệ thống trạm bơm, kênh tiêu và công trình thủy lợi lớn.

Trong đợt bão số 4 tháng 8/2026, mực nước sông Cầu tăng 2,94 m, sông Cà Lồ tăng 2,84 m trong 48 giờ. Có thời điểm 446,8 ha lúa bị ngập, 291 hộ với 886 nhân khẩu ngoài đê bị ngập. Tại K12+850 đê Tả Cà Lồ xuất hiện cung sạt dài khoảng 11 m. Xã đã huy động lực lượng, máy móc, vật tư xử lý ngay từ đầu.

Đa Phúc kiến nghị thành phố sớm điều chỉnh các dự án đê Hữu Cầu, Tả Cà Lồ theo diễn biến lũ thực tế, ưu tiên xử lý các đoạn xung yếu và đầu tư hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, khu tái định cư.

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại hai xã Đa Phúc, Trung Giã. Ảnh: Viết Thành

Xã Trung Giã cũng đối mặt tình trạng mưa lũ, ngập úng, chia cắt phức tạp. Hệ thống đê điều, kênh tiêu và các công trình điều tiết nước chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Xã đề nghị thành phố phối hợp với tỉnh Thái Nguyên sớm gia cố, nâng cấp đê bao tại Vạn Phái để chống úng cho Vạn Phái và Trung Giã khi nước sông Công dâng cao. Đồng thời, xã kiến nghị nghiên cứu lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Đa Phúc và Trung Giã là những địa bàn phía Bắc, xa trung tâm, đông dân cư, thường chịu tác động của mưa lũ, ngập úng và có hệ thống đê điều lớn.

Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, mức độ đầu tư hạ tầng tại khu vực chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển. Vì vậy, trong quá trình triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phù hợp hơn cho khu vực này.

Về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến thời tiết bất thường.

Theo đó, hai xã phải thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần. Với khu vực thường xuyên ngập, chia cắt, người dân cần dự trữ lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu trong 2 - 3 ngày; các hộ khó khăn phải được chính quyền bố trí phương án hỗ trợ.

Các sở, ngành được yêu cầu nghiên cứu hỗ trợ địa phương về áo phao, xuồng, xuồng máy và phương tiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, xây dựng cơ chế hỗ trợ, phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh.

Kiểm tra thực tế tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu địa phương chuẩn bị sẵn thuyền, phương tiện cứu hộ và vật tư thiết yếu tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, không để xảy ra tình trạng khi ngập mới tìm kiếm phương tiện.

Các địa phương phải rà soát phương án thoát nước, phân lũ, xác định khu vực có nguy cơ bị cô lập để chủ động sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Đối với hệ thống tiêu thoát nước, trạm bơm và các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp và hoàn thành đưa vào vận hành, bảo đảm hiệu quả thực tế, không để người dân tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập úng, mất an toàn do công trình chậm tiến độ.

Về quy hoạch, Đa Phúc và Trung Giã phải khẩn trương hoàn thành trong tháng 10, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch thành phố. Các dự án giao thông, hạ tầng kết nối cũng cần được nghiên cứu phù hợp với quy mô, vai trò và tiềm năng phát triển của từng địa phương./.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội nguy cơ thiên tai không chủ quan

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