Thời sự

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10:11 | 29/08/2026
(TBTCO) - Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm.
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Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế!

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các tầng lớp nhân dân lao động, các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế!

Cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông ấy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.

Trong không khí thiêng liêng của “Tết Độc lập”, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của “độc lập” và “tự do”. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn bè quốc tế!

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “đoàn kết là lực lượng vô địch”. Trong 81 năm qua, “lực lượng vô địch” đó không chỉ đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác mà còn giúp nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ một đất nước không có sự thừa nhận quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc; có khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với 45 đối tác, là thành viên của 70 tổ chức quốc tế quan trọng và 17 hiệp định thương mại tự do.

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đặc biệt, từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm Đổi mới.

Từ một đất nước chịu nhiều mất mát hy sinh, nhân dân Việt Nam đã kiên cường giành và giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước qua những thăng trầm của lịch sử; từng bước xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định, phát triển, nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ đất nước, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách của đông đảo nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc. Đó là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống. Đó còn là sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam.

Thưa đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế!

Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam: Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc.

Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn bè quốc tế!

Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thế giới phụ thuộc sâu sắc và gắn kết chặt chẽ như ngày nay, bất kỳ sự bất ổn ở quốc gia, khu vực nào cũng đều ảnh hưởng đến an ninh và phát triển chung của thế giới. Không một quốc gia nào, dù hùng mạnh tới đâu, cũng không thể đơn độc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu. Chúng ta phải chủ động chiến lược, phải hội nhập, phải tạo sự ổn định cho hòa bình và phát triển trong một thế giới đầy bất định.

Chúng ta cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững, bao trùm cho thế giới. Chúng ta cần cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học - công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. “Cùng nhau” - chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức; “Cùng nhau” - chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Chúc các vị đại biểu khách quý, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế sức khỏe, hạnh phúc, cùng đồng hành trên con đường xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúc hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ quốc tế, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo chinhphu.vn
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