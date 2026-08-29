Thời sự

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị

Hà Phương

Hà Phương

09:37 | 29/08/2026
(TBTCO) - Ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.
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Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Chỉ thị; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, bảo đảm các Nghị quyết, Chỉ thị và Chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở; tổ chức phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề:

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới;

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”;

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới;

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới;

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trước khi bước vào Hội nghị, các đại biểu dự ở điểm cầu chính sẽ tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”./.

Hà Phương
Từ khóa:
hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết bộ chính trị ban bí thư

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