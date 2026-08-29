Thời sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

07:00 | 29/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 27 - 28/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC).
aa
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: chinhphu.vn

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lãnh đạo Chính quyền Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn tất đàm phán ART

Trong cuộc gặp với Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gặp Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam coi trọng việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và mong muốn tăng cường hợp tác thương mại sâu rộng hơn; sẵn sàng trao đổi cởi mở, xây dựng về các quan tâm của Hoa Kỳ.

Đại sứ Greer khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để hai bên sớm hoàn tất đàm phán ART; ghi nhận đề nghị của phía Việt Nam về việc Hoa Kỳ xem xét tích cực, khách quan các nỗ lực của Việt nam trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg. Ảnh: chinhphu.vn

Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng có lợi; hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Helberg hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại thời gian qua; nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số…; khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ hợp tác thương mại - đầu tư hài hòa, bền vững; đồng thời đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan, công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà lưu niệm lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh chinhphu.vn

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu phát triển và vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam; nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết giữa hai bên, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với DFC để cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi

Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Caroline Vik, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh sự quan tâm của DFC đối với thị trường Việt Nam và đánh giá cao vai trò của DFC trong việc tài trợ và thúc đẩy các dự án phát triển chất lượng cao; đề nghị DFC tăng cường tài trợ, cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các dự án hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng số, y tế… và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Giám đốc Chính sách DFC Caroline Vik. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với DFC để cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới.

Bà Caroline Vik cho biết, DFC đang quản lý danh mục đầu tư toàn cầu lên tới khoảng 205 tỷ USD, với các công cụ tài chính đa dạng và linh hoạt như cấp vốn vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo hiểm rủi ro chính trị cũng như tài trợ phát triển dự án giai đoạn đầu.

Phía DFC nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ustr bộ ngoại giao hoa kỳ bộ thương mại hoa kỳ dfc quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Bài liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy của Liên hợp quốc

Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy của Liên hợp quốc

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Dành cho bạn

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

(TBTCO) - Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2026 tại Việt Nam.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở cho động lực tăng trưởng mới

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở cho động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Với khối lượng lập pháp lớn, nhiều chính sách được quyết định kịp thời, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực và tạo cơ sở pháp lý cho những động lực phát triển mới.
81 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

81 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(TBTCO) - Chiều 27/8, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN

(TBTCO) - Ngày 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

(TBTCO) - Chiều 27/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026: Thống nhất rà soát vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng giao thương

Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026: Thống nhất rà soát vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng giao thương

(TBTCO) - Ngày 27/8/2026, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 và Cuộc họp lần thứ 19 Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane đồng chủ trì.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%