Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.

Từ ngày Tuyên ngôn Độc lập được vang lên tại Ba Đình đến những chiến công lẫy lừng trong kháng chiến và xây dựng đất nước, dân tộc ta đã viết nên bản hùng ca sáng chói trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là bản hùng ca của một dân tộc kiên cường, bất khuất, biết vượt qua mọi thử thách để vươn tới độc lập, tự do và hạnh phúc - khởi nguyên từ lời thề bất tử ngày 2/9/1945 và được hiện thực hóa bằng máu, bằng trí tuệ và bằng niềm tin tất thắng vào con đường đã chọn.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Tinh thần ấy vẫn luôn soi sáng con đường đổi mới, hội nhập, phát triển, để hôm nay Việt Nam tự tin khẳng định vị thế một quốc gia độc lập, tự cường, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc gia trên trường quốc tế, định hình bản sắc phát triển riêng có của Việt Nam.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” trưng bày, giới thiệu 130 bức ảnh tư liệu chọn lọc, chia thành 3 phần nội dung nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử vĩ đại của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phần 1 - “Hào khí mùa Thu lịch sử”: Tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, đỉnh cao là ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Triển lãm diễn ra từ 28/8/2026 và dự kiến kéo dài đến 10/10/2026. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Phần 2 - “Bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông”: Khắc họa chặng đường gian khổ, nhưng oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giữ vững nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ.

Phần 3 - “Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển”: Giới thiệu những hình ảnh sinh động về thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn đổi mới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua Triển lãm, Ban Tổ chức hy vọng sẽ giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9; thêm tự hào về những chiến công oanh liệt trong chiến đấu của quân và dân ta, về những thành tựu to lớn của đất nước trong suốt 81 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó thấy được trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Triển lãm diễn ra từ 28/8/2026 và dự kiến kéo dài đến 10/10/2026.