Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Một đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Lê Toàn

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa đại diện liên danh các nhà đầu tư trong nước có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đăng ký đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Liên danh này gồm CII, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác Công tư CII.

Điểm đặc biệt trong đề xuất của CII và các nhà đầu tư là phương án thực hiện dự án theo hợp đồng BOT với 100% nguồn vốn của nhà đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 38.636 tỷ đồng, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2030.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án, liên danh cam kết sẽ hoàn trả ngay cho ngân sách nhà nước khoảng 18.636 tỷ đồng đã đầu tư phần xây dựng đoạn Dầu Giây - Vĩnh Hảo. Khoảng 20.000 tỷ đồng còn lại trong tổng mức đầu tư dự kiến được dành để đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 200 km, trong đó 51,5 km thuộc địa phận TP. Đồng Nai và 148,5 km thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tuyến sẽ được đầu tư hoàn thiện với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ.

Liên danh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Theo CII, việc đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến nhằm bảo đảm đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực khai thác của cao tốc Bắc - Nam phía Đông; nâng cao năng lực vận tải trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, tăng cường kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời giảm áp lực đầu tư bằng vốn đầu tư công.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đưa vào khai thác trong năm 2023. Trong đó, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2023, còn đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ tháng 5/2023.

Tuyến hiện có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ và là một trong những đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện lớn trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Việc sớm hoàn thiện tuyến lên quy mô 6 làn xe vì vậy sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên hành lang Bắc - Nam./.