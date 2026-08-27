Xã hội

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:06 | 27/08/2026
(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng giao lưu và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
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Ngày 26/8/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Biên bản tạo cơ sở để tuổi trẻ ngành Tài chính hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại lễ ký kết.

Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Somchit Khammoungkhoun - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Lào làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Phongsavanh Lathichak - Ủy viên Đảng cơ sở, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ cùng các thành viên trong đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đôn nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược. Mối quan hệ này được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được kế thừa, phát triển.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Đồng chí Somchit Khammoungkhoun - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào phát biểu tại lễ ký kết.

Trong quá trình đó, tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Lào. Đối với thanh niên ngành Tài chính, việc tăng cường phối hợp càng có ý nghĩa khi hai bên có nhiều lĩnh vực công tác tương đồng, đồng thời cùng đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026 - 2030, hoạt động giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa thanh niên hai Bộ được xác định là một nội dung thiết thực. Chương trình lần này tạo điều kiện để cán bộ Đoàn hai bên trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu môi trường công tác, văn hóa và con người mỗi nước; đồng thời mở rộng kết nối giữa các cơ sở Đoàn và xác định những nội dung hợp tác phù hợp.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đồng chí Lê Đôn, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Với tinh thần chủ động, thiện chí và trách nhiệm, hai bên sẽ từng bước chuyển các cam kết thành chương trình thiết thực, duy trì kết nối thường xuyên và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đồng chí Somchit Khammoungkhoun bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam, đồng thời đánh giá chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đoàn Thanh niên hai Bộ. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chương trình làm việc dự kiến diễn ra tại Lào vào tháng 10/2026.

Bên cạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào đặc biệt quan tâm đến hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính. Do hai Bộ có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, việc học hỏi kinh nghiệm từ Bộ Tài chính Việt Nam được kỳ vọng hỗ trợ cán bộ trẻ của Lào nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của ngành Tài chính và nền kinh tế Lào.

Theo Biên bản ghi nhớ, hằng năm, hai bên dự kiến tổ chức một đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào sang Việt Nam và một đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam sang Lào. Nội dung trao đổi được xác định trên cơ sở nhu cầu hợp tác thực tế, chức năng của hai Bộ và điều kiện triển khai của tổ chức Đoàn mỗi bên.

Hai bên sẽ kết hợp hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, qua đó phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong quá trình phát triển ngành Tài chính và hội nhập quốc tế. Các chương trình hợp tác cũng hướng đến việc nâng cao năng lực thực tiễn, tạo điều kiện để cán bộ trẻ chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và mở rộng mạng lưới kết nối.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên hai Bộ sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, giao lưu thanh niên, hội thảo, tập huấn ngắn hạn, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại mỗi Bộ. Những trao đổi tại chương trình giúp hai bên hiểu rõ hơn về đặc điểm công tác và kinh nghiệm tổ chức phong trào, qua đó mở thêm cơ hội phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ được kỳ vọng tạo động lực để cán bộ trẻ ngành Tài chính hai nước tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng giao lưu và tiếp tục đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào./.

Thu Hương
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