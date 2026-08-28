Tài chính

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
18:18 | 28/08/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 28/8, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Trong đó, 17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.
aa
Đầu tư công bứt tốc, Hà Nội giữ vững ngôi đầu giải ngân

17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trên cơ sở rà soát, tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, tính đến ngày 27/8/2026, toàn Thành phố đã đăng ký 341 dự án, công trình khởi công, khánh thành để chào mừng Quốc khánh 02/9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và các dịp khác trong năm 2026 với tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 649.400 tỷ đồng.

Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình, tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 13.524 tỷ đồng; 36 dự án, công trình khởi công có tổng mức đầu tư 387.709 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, tổng mức đầu tư 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư 13.370 tỷ đồng và 6 dự án khởi công với tổng mức đầu tư 383.648 tỷ đồng. 17 dự án tiêu biểu không chỉ có quy mô đầu tư lớn mà quan trọng hơn là tập trung giải quyết những yêu cầu cấp thiết trước mắt, đồng thời hình thành các nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9
Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Trước hết, nhóm công trình hoàn thành, đưa vào khai thác đã trực tiếp tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm về hạ tầng đô thị. Việc thông xe kỹ thuật Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục góp phần hoàn thiện một trục giao thông quan trọng khu vực nội đô, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông trung tâm.

Ngoài 17 dự án, công trình tiêu biểu, để chào mừng Quốc khánh mùng Quốc khánh 2/9, các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà đầu tư cũng đã đăng ký khởi công, khánh thành khoảng 37 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 4.216 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hạ tầng, văn hoá, giáo dục, thuỷ lợi, nhà ở xã hội.

Cùng với đó, 10 dự án thoát nước khẩn cấp đã bổ sung năng lực tiêu thoát nước tại nhiều khu vực thường xuyên úng ngập, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt qua các đợt mưa lớn trong năm 2026.

Thứ hai, nhóm dự án khởi công tạo nền tảng hình thành hệ thống hạ tầng khung và mở rộng không gian phát triển của Thành phố. Các công trình Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi và các tuyến đường sắt quốc gia được xác định là những dự án tạo nền tảng hình thành hệ thống hạ tầng khung, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng.

Thứ ba, các dự án chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị như Vĩnh Hưng, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng hướng tới phát triển đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời tạo quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội phục vụ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Thứ tư, Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ được xác định theo hướng kết hợp đầu tư hạ tầng với khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và không gian công cộng.

"Nhìn tổng thể, 17 dự án tiêu biểu thể hiện rõ phương châm đầu tư của Thành phố trong giai đoạn mới: vừa tập trung xử lý những vấn đề dân sinh, hạ tầng cấp bách; vừa chủ động kiến tạo các công trình có tính dẫn dắt, mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô- ông Tú nêu rõ.

94 dự án dự kiến khởi công, khánh thành dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 94 dự án, tổng mức đầu tư 45.385 tỷ đồng.

Trong đó, 20 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 10.364 tỷ đồng; 74 dự án, công trình khởi công có tổng mức đầu tư 35.021 tỷ đồng.

Thành phố lựa chọn 10 dự án, công trình tiêu biểu, tổng mức đầu tư 22.508 tỷ đồng.

Hai dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm dự án đường song hành trên địa bàn Hà Nội thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 tại các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Trong nhóm 8 dự án khởi công tiêu biểu có Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Dự án đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây; Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khu Công viên Safari khu vực xã Ba Vì và phần mở rộng; Dự án Công viên Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 3 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa gồm Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên - di tích Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; Dự án bảo tồn khu vực Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và Dự án Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài 10 dự án, công trình tiêu biểu, khoảng 84 dự án, công trình khác cũng được đăng ký khởi công, khánh thành dịp 10/10, với tổng mức đầu tư 22.877 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 2.721 tỷ đồng và 66 dự án khởi công có tổng mức đầu tư 20.156 tỷ đồng.

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9
Các đại biểu ấn nút khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

193 dự án cho các sự kiện còn lại trong năm

Đối với các dịp còn lại trong năm 2026, các sở, ngành, UBND các xã, phường và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố có kế hoạch tổ chức khởi công, khánh thành khoảng 193 dự án, công trình, tổng mức đầu tư 202.785 tỷ đồng.

Trong đó, 47 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 2.245 tỷ đồng và 146 dự án khởi công có tổng mức đầu tư 200.540 tỷ đồng.

Như vậy, theo báo cáo, tổng mức đầu tư của các dự án, công trình khởi công, khánh thành trong hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 là khoảng 446.618 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 80.222 tỷ đồng được bố trí giải ngân theo tiến độ thi công, tập trung vào các công trình hạ tầng khung như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và hai tuyến đường sắt quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, cơ cấu nguồn vốn cho thấy mỗi đồng ngân sách huy động hơn 4,5 đồng vốn xã hội. Đây là đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số của Trung ương.

Các dự án, công trình khởi công, khánh thành trong năm 2026 có ý nghĩa trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội khởi công khánh thành dự án chào mừng quốc khánh 2/9

Bài liên quan

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt, robot taxi tự hành

Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt, robot taxi tự hành

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Dành cho bạn

Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Central Retail Việt Nam khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng

Central Retail Việt Nam khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

PVFCCo - Phú Mỹ vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026

PVFCCo - Phú Mỹ vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

S&P Dow Jones Indices trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các tiêu chí đánh giá thị trường Việt Nam

S&P Dow Jones Indices trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các tiêu chí đánh giá thị trường Việt Nam

Đọc thêm

Đề xuất mở rộng diện doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng chính sách ưu tiên

Đề xuất mở rộng diện doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng chính sách ưu tiên

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất nới rộng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa lên mức doanh thu tối đa 400 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đề xuất này là phù hợp và tích cực, song cũng lưu ý tránh "làm loãng nguồn lực".
Số hóa dữ liệu nhà, đất dôi dư để thống nhất nguồn thông tin

Số hóa dữ liệu nhà, đất dôi dư để thống nhất nguồn thông tin

(TBTCO) - Sáng 28/8, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo dõi việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư cho các bộ, ngành, địa phương. Phần mềm nhằm hình thành nguồn dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn quốc, phục vụ theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Ngành Tài chính 81 năm xây dựng và trưởng thành: Yêu cầu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn

Ngành Tài chính 81 năm xây dựng và trưởng thành: Yêu cầu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn

Sau 81 năm giành độc lập, Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, về khả năng tự chủ và vững vàng trước những biến động bên ngoài. Trong cuộc trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về những sứ mệnh lớn của ngành Tài chính trong hành trình hướng tới tăng trưởng hai con số: khơi thông các nguồn lực cho phát triển, giữ vững nền tảng ổn định và đưa thành quả tăng trưởng đến với mọi người dân.
Tháo điểm nghẽn, đưa dự án tồn đọng trở lại hoạt động

Tháo điểm nghẽn, đưa dự án tồn đọng trở lại hoạt động

(TBTCO) - Việc xử lý các dự án đầu tư, đất đai tồn đọng, kéo dài đang được đẩy lên một bước mới khi Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 58/CĐ-TTg (Công điện 58), yêu cầu khẩn trương cập nhật, rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án.
Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới khắc phục tình trạng hỗ trợ phân tán, chuyển sang hỗ trợ có trọng tâm, theo nhu cầu và quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2026), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
Bộ Tài chính làm việc với China Eximbank: Thúc đẩy thu xếp vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Tài chính làm việc với China Eximbank: Thúc đẩy thu xếp vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(TBTCO) - Chiều ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) do ông Trần Hoài Vũ - Chủ tịch China Eximbank làm Trưởng đoàn.
Mở không gian hợp tác Việt Nam - Lào trong chuyển đổi số, bán dẫn và AI

Mở không gian hợp tác Việt Nam - Lào trong chuyển đổi số, bán dẫn và AI

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 và Cuộc họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 26 - 28/8, sáng 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương cùng Đoàn công tác phía Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphat Phomviharn dẫn đầu đã tìm hiểu về chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, hai bên mở thêm những hướng hợp tác mới trong phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

1Matrix đổi tên thành VMatrix, mở rộng định hướng phát triển hạ tầng số

1Matrix đổi tên thành VMatrix, mở rộng định hướng phát triển hạ tầng số

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng