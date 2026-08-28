Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trên cơ sở rà soát, tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, tính đến ngày 27/8/2026, toàn Thành phố đã đăng ký 341 dự án, công trình khởi công, khánh thành để chào mừng Quốc khánh 02/9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và các dịp khác trong năm 2026 với tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 649.400 tỷ đồng.

Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình, tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 13.524 tỷ đồng; 36 dự án, công trình khởi công có tổng mức đầu tư 387.709 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, tổng mức đầu tư 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư 13.370 tỷ đồng và 6 dự án khởi công với tổng mức đầu tư 383.648 tỷ đồng. 17 dự án tiêu biểu không chỉ có quy mô đầu tư lớn mà quan trọng hơn là tập trung giải quyết những yêu cầu cấp thiết trước mắt, đồng thời hình thành các nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Trước hết, nhóm công trình hoàn thành, đưa vào khai thác đã trực tiếp tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm về hạ tầng đô thị. Việc thông xe kỹ thuật Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục góp phần hoàn thiện một trục giao thông quan trọng khu vực nội đô, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông trung tâm.

Ngoài 17 dự án, công trình tiêu biểu, để chào mừng Quốc khánh mùng Quốc khánh 2/9, các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà đầu tư cũng đã đăng ký khởi công, khánh thành khoảng 37 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 4.216 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hạ tầng, văn hoá, giáo dục, thuỷ lợi, nhà ở xã hội.

Cùng với đó, 10 dự án thoát nước khẩn cấp đã bổ sung năng lực tiêu thoát nước tại nhiều khu vực thường xuyên úng ngập, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt qua các đợt mưa lớn trong năm 2026.

Thứ hai, nhóm dự án khởi công tạo nền tảng hình thành hệ thống hạ tầng khung và mở rộng không gian phát triển của Thành phố. Các công trình Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi và các tuyến đường sắt quốc gia được xác định là những dự án tạo nền tảng hình thành hệ thống hạ tầng khung, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng.

Thứ ba, các dự án chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị như Vĩnh Hưng, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng hướng tới phát triển đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời tạo quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội phục vụ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Thứ tư, Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ được xác định theo hướng kết hợp đầu tư hạ tầng với khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và không gian công cộng.

"Nhìn tổng thể, 17 dự án tiêu biểu thể hiện rõ phương châm đầu tư của Thành phố trong giai đoạn mới: vừa tập trung xử lý những vấn đề dân sinh, hạ tầng cấp bách; vừa chủ động kiến tạo các công trình có tính dẫn dắt, mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô- ông Tú nêu rõ.

94 dự án dự kiến khởi công, khánh thành dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 94 dự án, tổng mức đầu tư 45.385 tỷ đồng.

Trong đó, 20 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 10.364 tỷ đồng; 74 dự án, công trình khởi công có tổng mức đầu tư 35.021 tỷ đồng.

Thành phố lựa chọn 10 dự án, công trình tiêu biểu, tổng mức đầu tư 22.508 tỷ đồng.

Hai dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm dự án đường song hành trên địa bàn Hà Nội thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 tại các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Trong nhóm 8 dự án khởi công tiêu biểu có Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Dự án đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây; Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khu Công viên Safari khu vực xã Ba Vì và phần mở rộng; Dự án Công viên Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 3 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa gồm Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên - di tích Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; Dự án bảo tồn khu vực Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và Dự án Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài 10 dự án, công trình tiêu biểu, khoảng 84 dự án, công trình khác cũng được đăng ký khởi công, khánh thành dịp 10/10, với tổng mức đầu tư 22.877 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 2.721 tỷ đồng và 66 dự án khởi công có tổng mức đầu tư 20.156 tỷ đồng.

Các đại biểu ấn nút khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

193 dự án cho các sự kiện còn lại trong năm

Đối với các dịp còn lại trong năm 2026, các sở, ngành, UBND các xã, phường và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố có kế hoạch tổ chức khởi công, khánh thành khoảng 193 dự án, công trình, tổng mức đầu tư 202.785 tỷ đồng.

Trong đó, 47 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật có tổng mức đầu tư 2.245 tỷ đồng và 146 dự án khởi công có tổng mức đầu tư 200.540 tỷ đồng.

Như vậy, theo báo cáo, tổng mức đầu tư của các dự án, công trình khởi công, khánh thành trong hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 là khoảng 446.618 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 80.222 tỷ đồng được bố trí giải ngân theo tiến độ thi công, tập trung vào các công trình hạ tầng khung như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và hai tuyến đường sắt quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, cơ cấu nguồn vốn cho thấy mỗi đồng ngân sách huy động hơn 4,5 đồng vốn xã hội. Đây là đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số của Trung ương.

Các dự án, công trình khởi công, khánh thành trong năm 2026 có ý nghĩa trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.