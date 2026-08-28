“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

Thu gần 8.000 tỷ đồng lợi nhuận tài chính, Bảo Việt áp đảo, PTI tăng gấp đôi

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tiếp tục là nguồn đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trong nửa đầu năm 2026.

Tổng lợi nhuận tài chính của 13 doanh nghiệp khảo sát đạt 7.930,4 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bức tranh phân hóa khá rõ, khi phần lớn doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, trong khi BIC và BSH ghi nhận mức giảm sâu.

Cũng cần lưu ý rằng, khi so sánh giữa các doanh nghiệp, Bảo Việt có đặc thù riêng khi hoạt động đồng thời ở cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, qua đó, Tập đoàn sở hữu danh mục đầu tư tài chính lớn hơn đáng kể.

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“Khác với nghiệp vụ phi nhân thọ có nguồn lợi nhuận chính dựa trên kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng năm, khối bảo hiểm nhân thọ có hai cột trụ, đó là nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm và nghiệp vụ đầu tư tài chính. Trong đó, mảng đầu tư tài chính là nguồn lợi nhuận chính với ưu thế về nguồn vốn trung và dài hạn được cung ứng từ doanh thu phí bảo hiểm”. Ông Nguyễn Đức Thắng

- Chủ tịch GAMA Global-Vietnam

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch GAMA Global-Vietnam, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải ưu tiên tính thanh khoản, thậm chí có doanh nghiệp gần như dồn toàn lực vào ngân hàng, phản ánh đúng yêu cầu phải đảm bảo khả năng chi trả bồi thường nhanh chóng và liên tục.

“Một số doanh nghiệp có mức độ đa dạng hóa cao hơn, đầu tư hạn hữu vào cổ phiếu, nhưng tỷ trọng này vẫn rất nhỏ để tránh rủi ro biến động thị trường” - ông Thắng nêu quan điểm.

Với đặc thù trên, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục áp đảo, đạt 6.196 tỷ đồng lợi nhuận tài chính trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ. Danh mục đầu tư cuối quý II/2026 đạt 297.244,4 tỷ đồng, tăng 22,9%, trong đó đầu tư dài hạn tăng 39,2%, nâng tỷ trọng lên khoảng 58%.

Sau Bảo Việt, PVI đứng thứ hai về lợi nhuận tài chính với 504,2 tỷ đồng, tăng 10,7%; còn Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đạt 257,1 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Ở nhóm quy mô lợi nhuận tài chính nhỏ hơn, tốc độ tăng trưởng lại nổi bật hơn. PTI ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm, tới 101,9%, đưa lợi nhuận tài chính lên 91,6 tỷ đồng, tức hơn gấp đôi cùng kỳ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm DBV tăng 63,4% lên 108,4 tỷ đồng; PJICO tăng 52,7% lên 70,6 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, BSH ghi nhận lợi nhuận tài chính 6 tháng đầu năm chỉ còn 26 tỷ đồng, giảm tới 76,2% so với cùng kỳ, cũng là mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Diễn biến này đi cùng sự thu hẹp của danh mục đầu tư tài chính.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tổng các khoản đầu tư tài chính của BSH còn 2.233,5 tỷ đồng, giảm 13%.

Danh mục đầu tư của BSH cuối quý II/2026 cho thấy sự dịch chuyển mạnh từ ngắn hạn sang dài hạn. Theo đó, khoản mục đầu tư ngắn hạn của BSH giảm gần một nửa, còn 1.113,4 tỷ đồng; trong khi khoản mục đầu tư dài hạn tăng hơn 3,5 lần, lên 1.040,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Chứng khoán kinh doanh cũng giảm 34,7%; cùng 386,6 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dài hạn cuối quý I không còn được ghi nhận.

Đằng sau “kho” đầu tư 367.000 tỷ đồng của doanh nghiệp bảo hiểm

Danh mục đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy sự đa dạng hóa danh mục, từ tiền gửi, trái phiếu đến cổ phiếu và góp vốn..., tạo nguồn thu đáng kể cho hoạt động tài chính, đồng thời duy trì thận trọng trước biến động giá cổ phiếu và một số khoản tiền gửi quá hạn.

Trong đó, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi chiếm 56,6%; trái phiếu Chính phủ chiếm 24,7% và trái phiếu doanh nghiệp chiếm 15,5% tổng danh mục.

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận. Ảnh minh họa.

Ở nhóm cổ phiếu, khoản đầu tư vào cổ phiếu FPT của Tập đoàn Bảo Việt tăng hơn 3,5 lần lên 440,9 tỷ đồng sau nửa năm; đầu tư vào cổ phiếu VietinBank đạt 419,8 tỷ đồng; đầu tư vào cổ phiếu ACB lớn nhất với 815,5 tỷ đồng; Vinamilk giảm còn 351,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng đầu tư đáng kể vào Bảo Việt Bank, Trung Nam Phú Quốc, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam...

Thông tin từ Bảo Việt cho thấy, Tập đoàn chủ động điều chỉnh cơ cấu danh mục theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền gửi, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư ngắn hạn, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Về định hướng đầu tư năm nay, đại diện Bảo Việt cho biết, tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái; đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng gắn liền với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn; đầu tư ra nước ngoài khi có cơ hội tốt.

Về phía PVI, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI cho biết, với hoạt động kinh doanh bảo hiểm thông thường, biên lợi nhuận ở mức 5% là phù hợp. Để có sự bứt phá, phải sử dụng hiệu quả hoạt động đầu tư.

Theo ông Cương, tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính của PVI khoảng 10%, khá phù hợp với tốc độ tăng của nguồn vốn và lãi suất.

“Quan điểm phân bổ danh mục dựa trên nguyên tắc thận trọng, đặc biệt ưu tiên thanh khoản, bởi hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, thanh khoản là ưu tiên quan trọng nhất. Thứ hai là an toàn, bởi khẩu vị đầu tư, khẩu vị rủi ro của chúng tôi khá khắt khe, nhưng yêu cầu lợi nhuận cũng phải cao hơn mặt bằng chung” - ông Cương lý giải.

Ngoài tiền gửi, PVI chọn lọc đối tác thông qua quy trình đánh giá rủi ro, xếp hạng tín nhiệm định kỳ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM). PVI AM cũng mở rộng khách hàng cá nhân qua các quỹ PVI Infinity, nhằm đa dạng nguồn vốn và bổ sung nguồn thu bền vững.

Xét về phân bổ, danh mục đầu tư tài chính của 13 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết cuối quý II/2026 đạt 367.005,2 tỷ đồng, tăng 20,6%. Sau Bảo Việt, PVI đạt 19.784,6 tỷ đồng; BIC, VINARE và MIC đều duy trì quy mô trên 6.000 tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, DBV tăng mạnh nhất, đạt 31,6%; MIC tăng 27,9%; Bảo Việt tăng 22,9% và PJICO tăng 22,1%.

Phần lớn doanh nghiệp còn lại cũng mở rộng danh mục, trong khi BSH là trường hợp duy nhất suy giảm, giảm 13%, xuống 2.233,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ trọng đầu tư ngắn hạn toàn nhóm giảm từ 55,1% xuống 47,8%, cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển sang kỳ hạn dài hơn nhằm “khóa” mức lãi suất tiền gửi đang ở mức cao trong thời gian dài hơn./.