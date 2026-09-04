Tại quyết định Cục Quản lý dược ban hành cho biết, theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lô thuốc có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất; độ hòa tan; độ đồng đều hàm lượng; định lượng (thuộc vi phạm mức độ 2).

Đồng thời, kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc nêu trên cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Do vậy, Cục Quản lý dược có quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc trên. Colchicina Seid 1mg là dạng thuốc viên nén chứa hoạt chất colchicine, được sử dụng chủ yếu trong điều trị và dự phòng gout cấp tính.

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng. Ảnh: TL.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH dược phẩm Nhất Anh phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại cơ sở. Báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi về Cục và Sở Y tế TP. Hà Nội trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

Công ty TNHH dược phẩm Nhất Anh cũng cần phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc nêu trên;

Tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên; xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.