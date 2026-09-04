Thị trường

Giá đồng phục hồi mạnh khi nguồn cung và tồn kho ở mức thấp

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:41 | 04/09/2026
(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch, giá đồng bật tăng trở lại cùng nhịp suy yếu của đồng USD, giá đồng giao tháng 11 trên Sở CME tăng 1,1%, lên 14.622 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sở LME tăng 0,8%, lên 14.333,5 USD/tấn. Trong khi đó, phía cung vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện khi nguồn cung khai thác thắt chặt và tồn kho tại Sàn giao dịch kim loại London (LME) duy trì ở mức thấp.
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Đồng USD lao dốc trong phiên thứ Năm sau những phát biểu mang quan điểm thận trọng về chính sách tiền tệ từ Thống đốc Fed Christopher Waller. Ông nhận định lạm phát cơ sở đang diễn biến khả quan hơn so với số liệu lạm phát lõi được công bố, đồng thời cho biết sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng này nếu dữ liệu lạm phát tuần tới xác nhận “tiến trình hạ nhiệt bền vững hướng về mục tiêu 2%”. Sau phát biểu này, công cụ CME FedWatch ghi nhận xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này giảm xuống 52%, từ mức 65% trước đó.

Bên cạnh diễn biến của đồng USD, nguồn cung khai thác cũng đang tạo thêm áp lực lên thị trường. Tại Chile - quốc gia khai khoáng số một thế giới, sản lượng khai thác trong tháng 7 giảm 9,4% do thời tiết cực đoan làm tê liệt các khu vực mỏ. Diễn biến này càng gây áp lực lên nguồn cung khi ngành khai thác vốn đã gặp nhiều khó khăn kéo dài, từ thiếu nước, chất lượng quặng suy giảm đến các đợt bảo trì đột xuất và tranh chấp lao động chưa được giải quyết.

Áp lực nguồn cung cũng thể hiện rõ qua lượng đồng lưu kho trên sàn LME. Trong thời gian qua, một lượng lớn kim loại được chuyển về Mỹ khi các doanh nghiệp tăng cường gom hàng để đón đầu rủi ro thuế quan. Dòng dịch chuyển này lên cao nhất vào tháng 7, khi hơn 200.000 tấn đồng được đưa về Mỹ - mức nhập khẩu theo tháng kỷ lục kể từ năm 2014, đưa tổng trữ lượng tại quốc gia này vượt mốc 1 triệu tấn.

Giá đồng phục hồi mạnh khi nguồn cung và tồn kho ở mức thấp
Giá đồng phục hồi mạnh khi nguồn cung và tồn kho ở mức thấp. Ảnh: TL.

Lượng đồng chuyển sang Mỹ cũng tác động trực tiếp đến tồn kho LME. Tồn kho tại sàn từng giảm gần 50% trong giai đoạn từ tháng 6 đến giữa tháng 8. Sau đó, lượng tồn kho có nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ, nhưng nguồn cung khả dụng vẫn ở mức thấp khi khoảng 55% tổng lượng kim loại hiện đã bị hủy niêm yết chứng chỉ kho để chờ xuất kho.

Về nguồn cung, những khó khăn tại các mỏ lớn vẫn chưa được giải quyết. Sản lượng của nhiều doanh nghiệp khai thác lớn đang suy giảm do chất lượng quặng, gián đoạn vận hành và các vấn đề về điều kiện khai thác. Trong khi đó, nhu cầu đồng cho lưới điện, xe điện, năng lượng mới và hạ tầng trung tâm dữ liệu vẫn tạo nền tảng cho tiêu thụ dài hạn. Việc Trung Quốc siết hoạt động sử dụng hóa đơn vòng cũng làm giảm nguồn đồng phế liệu, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tinh luyện.

Về dài hạn, triển vọng nhu cầu đồng vẫn được hỗ trợ bởi làn sóng xây dựng hạ tầng AI. Kết quả kinh doanh quý 2 khả quan từ các tập đoàn công nghệ lớn cũng giúp củng cố tâm lý thị trường. Moody’s ước tính tổng chi tiêu cho ngành AI toàn cầu sẽ chạm mốc 785 tỷ USD trong năm 2026 và tiến tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027. Quy mô đầu tư này kéo theo nhu cầu lớn đối với hệ thống truyền tải điện năng, từ đó hỗ trợ nhu cầu đồng.

Không chỉ nguồn cung từ phía Tây bị thắt chặt, thị trường còn nhận thêm tín hiệu tích cực từ nhu cầu tại Trung Quốc. Tồn kho tại nước này vừa giảm mạnh; riêng trên sàn Thượng Hải, lượng tồn kho giảm khoảng 11.000 tấn trong tuần, xuống còn 55.500 tấn. Trong khi đó, tinh quặng đồng tiếp tục khan hiếm, buộc các nhà máy luyện kim tăng thu gom đồng phế liệu để bù đắp nguyên liệu đầu vào.

Theo bà Đào Thị Linh - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT), triển vọng giá đồng vẫn nghiêng về tích cực khi nguồn cung khai thác gặp khó, trong khi tồn kho tại Trung Quốc tiếp tục được rút xuống.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế của Trung Quốc vẫn cần được theo dõi do tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp đang chậm lại. Trong thời gian tới, diễn biến tồn kho tại Trung Quốc, nguồn cung từ các mỏ lớn và tốc độ phục hồi của nhu cầu công nghiệp sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tích cực của thị trường.

Văn Nam
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