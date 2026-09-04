Xã hội

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Hà Phương

Hà Phương

11:46 | 04/09/2026
(TBTCO) - Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg; cụ thể hóa trách nhiệm các đơn vị trong công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, phát triển kỹ năng và kết nối cung - cầu lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTC triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Quyết định số 1538/QĐ-TTg, các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì gồm: xây dựng, ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 123-TB/VPTW và Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tài chính; đẩy mạnh lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội có liên quan; rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển sang khu vực chính thức.

Các nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp gồm: rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn lao động; xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo ngành, nghề, vùng và địa phương; rà soát, hoàn thiện chính sách về bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tiền lương nhằm khuyến khích doanh nghiệp tạo việc làm; rà soát nhu cầu nhân lực, tình hình thiếu hụt nhân lực tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm kinh tế; theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Thông báo số 123-TB/VPTW và Kế hoạch này; các nhiệm vụ khác tại Mục II và Phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg.

Bộ Tài chính yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Danh mục các nhiệm vụ và phân công đơn vị thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch số 07/KH-BTC.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời hạn yêu cầu.

Đối với các nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để tham gia ý kiến và báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính khi có yêu cầu.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Vụ Tài chính - Kinh tế ngành trước ngày 30/11 để tổng hợp trình Bộ báo cáo, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính phát triển nguồn nhân lực tạo việc làm bền vững Kế hoạch số 07/KH-BTC Quyết định số 1538/QĐ-TTg

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