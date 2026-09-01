Dòng ca khúc cách mạng - giai điệu tự hào và sức sống vượt thời gian

“Báu vật quốc gia”

Những ca khúc cách mạng luôn được phát trên các phương tiện truyền thông của Nhà nước, biểu diễn tại quảng trường, sân vận động, nhà hát lớn vào những dịp lễ trọng đại của dân tộc và được người dân hân hoan đón nhận. Trong những dịp đại lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khi các ca khúc cách mạng được cất lên, cả nước cùng chung một nhịp đập con tim hòa vào những giai điệu trầm hùng, hào sảng.

Ca khúc cách mạng đã từng làm nức lòng quân và dân ta tiến lên giành độc lập dân tộc, giờ lại tiếp tục động viên, cổ vũ, kết nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm thực hiện những mục tiêu cao cả, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương - một giọng ca nội lực, đã thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng.

Dòng ca khúc cách mạng Việt Nam bắt đầu hình thành vào khoảng những năm 1930, gắn liền với các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong đó, Cùng nhau đi Hồng binh (sáng tác: Đinh Nhu) được coi là một trong những bài hát cách mạng đầu tiên, ra đời trong bối cảnh phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh sục sôi.

Với sự dẫn dắt, chỉ đạo của Đảng ta, các nhạc sĩ đã nhanh chóng cho ra đời nhiều ca khúc có tính chất cổ vũ, động viên phong trào cách mạng. Ca khúc cách mạng thời kỳ này thường có giai điệu hào hùng, đanh thép, lời ca kêu gọi đấu tranh, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập của quân và dân ta.

Dòng ca khúc cách mạng gắn liền với tên tuổi các cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam như nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Hoàng Vân, Huy Du, Hoàng Hiệp, Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn… Những ca khúc đã trường tồn với thời gian, mà khi cất lên hầu như ai ai cũng có thể hát theo, như Tiến quân ca, Người Hà Nội, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đâu có giặc là ta cứ đi, Giải phóng Điện Biên, Đảng là cuộc sống của tôi, Anh vẫn hành quân, Như có Bác trong ngày đại thắng, Giai điệu Tổ quốc… Chỉ riêng các ca khúc về chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ cũng có cả một gia tài đồ sộ, khó có thể kể cho hết.

Truyền hình Việt Nam đã có nhiều chương trình biểu diễn, tôn vinh những ca khúc cách mạng, mà điển hình là chương trình Giai điệu Tự hào. Mục đích của chương trình là ngợi ca, tôn vinh tác phẩm trong một tổng thể bao gồm ca khúc, nghệ sĩ biểu diễn, dàn dựng sân khấu. Qua cách phối khí, dàn dựng và thể hiện mới mẻ, ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với vai trò là cầu nối mang ca khúc đến với khán giả hiện đại.

Thông qua âm nhạc, bên cạnh việc tôn vinh những nhạc sĩ, nghệ sỹ cùng những tác phẩm âm nhạc đã gắn liền với nhiều thế hệ, chương trình đã truyền đến khán giả, nhất là giới trẻ tình yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc. Chương trình đã tôn vinh các ca khúc cách mạng như những báu vật quốc gia, góp phần lan tỏa cái hay, cái đẹp của các ca khúc vào trong đời sống.

Thế hệ nhạc sĩ trẻ đưa tính quốc tế vào tác phẩm

Đất nước ta ngày nay được sống trong hòa bình và phát triển, ca khúc cách mạng được mở rộng phạm trù hơn. Khá nhiều nhạc sĩ trẻ đã gặt hái nhiều thành công với những ca khúc cách mạng, những ca khúc mang tính cổ động, đại chúng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Những ca khúc đó đã tạo động lực mạnh mẽ, truyền lửa nhiệt huyết cho tuổi trẻ khát khao cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước vươn lên tầm cao mới.

Các ca khúc cách mạng đang chuyển mình từ việc “kể lại lịch sử” sang “truyền tải cảm xúc và niềm tự hào” bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Điển hình như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người vừa được vinh danh ở hạng mục “Nhạc sĩ của năm” tại Giải thưởng Cống hiến 2026. Sau những ca khúc “hit” về tình yêu được nhiều bạn trẻ đón nhận, anh lại chọn cho mình con đường đi khác và kiên định theo con đường ấy - đó là viết ca khúc về tình cảm gia đình, về quê hương đất nước.

Các ca khúc này được đánh giá cao vì khơi gợi lòng yêu nước qua những giai điệu, ca từ trẻ trung, nhưng không kém phần trang trọng. Có thể kể đến những bài hát như Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Trường Sa ca, Nỗi đau giữa hòa bình…, đặc biệt là ca khúc 10 tỷ view (tổng hợp trên các kênh) mang tên Viết tiếp câu chuyện hòa bình, được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện trong những dịp đại lễ của đất nước.

Một ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ chiếu dịp 2/9/2025 đã trở thành hiện tượng, vì nhanh chóng đạt 1,4 triệu view chỉ sau 9 ngày ra mắt và gần 4 triệu view sau 3 tuần. Đó là ca khúc Còn gì đẹp hơn, do Nguyễn Hùng sáng tác và biểu diễn. Một người trẻ mới chập chững bước vào con đường sáng tác ca khúc đã có được thành tựu như vậy, ngoài việc tác phẩm có chất lượng, có sức lôi cuốn, còn thể hiện rõ một điều, thế hệ trẻ ngày nay có lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc, biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cùng với đó, có rất nhiều ca khúc tạo động lực, truyền lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, có thể kể đến như Máu đỏ da vàng, Nhà tôi có treo một lá cờ, Việt Nam ơi, Một vòng Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, Những trái tim Việt Nam, Phù đổng Thiên vương, Thưa Đảng, Người là Hồ Chí Minh, Lá cờ…

Đặc điểm của những sáng tác mới là thường kể chuyện về lòng yêu nước thông qua câu chuyện của thế hệ đi trước hoặc cảm nhận của thế hệ sinh ra trong hòa bình, ít mang không khí khốc liệt như những ca khúc cách mạng thời đầu, mà thiên về sự tri ân và tự hào. Nhiều tác phẩm có sự hòa quyện tinh tế âm hưởng âm nhạc dân gian, truyền thống Việt Nam với phần phối khí hiện đại, tạo nên một tác phẩm vừa mang tính hào hùng, vừa gần gũi.

Thay vì chỉ sử dụng dàn nhạc giao hưởng hay piano truyền thống, các ca khúc mới được phối âm thanh điện tử, guitar điện, trống, tạo cảm giác tươi mới, phù hợp với công chúng trẻ. Nhiều ca khúc cách mạng được đưa thêm vào các đoạn rap, trở nên sôi động hơn, cách hát của ca sĩ cũng tự nhiên, không lên gân, nên giới trẻ dễ cảm thụ, mà những người lớn tuổi cũng tán thưởng.

Có người nhận định, các ca khúc cách mạng đang chuyển mình từ việc “kể lại lịch sử” sang “truyền tải cảm xúc và niềm tự hào” bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, làm cho dòng nhạc này có sức sống bền bỉ và hiện đại. Chúng ta rất mừng là có được sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ có đủ tâm, đủ tầm và đủ dũng khí để bước tiếp con đường phát triển dòng nhạc cách mạng, để dòng chảy ấy là nguồn cảm hứng bền bỉ cho hiện tại và tương lai, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường mới./.