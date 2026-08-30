Ngày 30/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 100 đồng/kg, tại khu vực Tây Nguyên. Hiện giá dao động trong khoảng 94.600 - 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia giao dịch có cùng mức giá 95.100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất trong toàn khu vực, hiện giao dịch ở mức 94.600.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm thêm 0,74%, tương đương 26 USD/tấn, xuống còn 3.492 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng mất 0,73%, tương đương 26 USD/tấn, còn 3.529 USD/tấn.

Ngược chiều, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 1,16%, tương đương 3,95 US cent/pound, lên 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,03%, đạt 312,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt đi xuống sau những phiên giao dịch tương đối ổn định trước đó. Mức giảm phổ biến từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng giá toàn thị trường lùi về khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu giảm mạnh 1.500 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá thu mua cũng giảm 1.500 đồng/kg, còn 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng giảm 1.500 đồng/kg, xuống mức 135.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai ghi nhận mức giảm thấp hơn, khoảng 1.000 đồng/kg, hiện cũng giao dịch ở 135.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi duy trì quanh vùng 136.000 - 138.500 đồng/kg trong những ngày trước, giá tiêu nội địa đã xuất hiện một nhịp điều chỉnh tương đối mạnh. Khoảng giá cao nhất trên thị trường hiện lùi xuống 137.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức 138.500 đồng/kg ghi nhận trước đó.

Trái với diễn biến giảm khá rõ tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế vẫn tương đối ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.897 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ giá 9.443 USD/tấn. Việt Nam tiếp tục chào bán ở mức 8.400 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức cao 12.200 USD/tấn./.