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Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

06:34 | 04/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (4/9) tiếp tục giảm 500 - 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện điều chỉnh mới.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước mất mốc 95.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi xuống trên cả thị trường trong nước và thế giới. Tại Tây Nguyên, giá thu mua giảm thêm 500 - 600 đồng/kg, khiến toàn bộ các địa phương được khảo sát đều rơi xuống dưới mốc 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 500 đồng/kg, đưa giá cà phê xuống còn 94.500 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 600 đồng/kg, lùi về 94.200 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng giảm 600 đồng/kg, xuống còn 93.700 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg. Việc mất mốc 95.000 đồng/kg diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới liên tục suy yếu trước áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét hơn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 1,6%, tương đương 55 USD/tấn, xuống còn 3.376 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng giảm 1,59%, tương đương 55 USD/tấn, đạt 3.406 USD/tấn.

Áp lực bán mạnh hơn đáng kể trên thị trường Arabica. Tại New York, hợp đồng giao tháng 9/2026 mất tới 4,05%, tương đương 13,85 US cent/pound, xuống còn 328,4 US cent/pound. Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,67%, tương đương 11,35 US cent/pound, còn 298,1 US cent/pound, rơi xuống dưới ngưỡng 3 USD/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

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Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chưa xuất hiện điều chỉnh mới. Mặt bằng thu mua trong nước hiện dao động trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với giá 136.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước đã trải qua nhiều phiên liên tiếp không có biến động sau nhịp giảm vào cuối tháng 8. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg, cho thấy giá tại các vùng nguyên liệu đang tương đối đồng đều.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không biến động. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.893 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.438 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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