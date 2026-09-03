Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có tới 10 nhóm tăng giá, trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%.

Cụ thể, đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%, chủ yếu do giá nước tăng lực tăng 0,52%, nước khoáng 0,34%, thuốc lá 0,24%, rượu 0,18% và bia 0,06%; riêng nước giải khát có ga giảm 0,14%.

May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,11% do nhu cầu mua sắm trước năm học mới. Giá mũ nón tăng 0,27%, vải 0,18%, giày dép 0,11% và quần áo may sẵn 0,09%.

Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,1%. Giá thuê nhà tăng 0,07%, dầu hỏa 4,63%, gas 4,19% và vật liệu bảo dưỡng nhà ở 0,03%. Ngược lại, giá điện sinh hoạt giảm 1,33%, nước sinh hoạt giảm 0,32%.

Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%, trong đó vật phẩm tiêu dùng tăng 0,33%, tủ lạnh, đồ dùng nấu ăn và hàng thủy tinh, sành sứ tăng 0,27%; đồ điện và chất tẩy rửa tăng 0,2%. Một số mặt hàng giảm giá như bàn là điện, gương, máy đánh trứng và máy giặt.

Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%, chủ yếu do giá một số nhóm thuốc tăng nhẹ, như thuốc chống dị ứng tăng 0,26%, thuốc nội tiết 0,24%, thuốc hô hấp và tim mạch cùng tăng 0,14%.

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, nhóm giao thông tăng mạnh 4,09%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng CPI. Trong đó, chỉ số giá dầu diesel tăng 22,15%; chỉ số giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; phụ tùng tăng 0,11% và dịch vụ bảo dưỡng phương tiện tăng 0,4%. Ở chiều giảm, giá vận tải đường sắt giảm 9,86%, hàng không 0,81%; ô tô mới giảm 0,5% và ô tô đã qua sử dụng giảm 0,63%.

Thông tin và truyền thông tăng 0,08%, với giá điện thoại di động thông thường tăng 1,24%, điện thoại cố định 0,53% và dịch vụ viễn thông 0,11%. Ngược lại, giá tivi giảm 0,32%, máy tính và phụ kiện giảm 0,03%.

Giáo dục tăng 0,47%, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục tăng 0,57% khi một số cơ sở điều chỉnh học phí năm học 2026-2027. Giá sản phẩm giấy tăng 0,37%, bút viết 0,34% và đồ dùng học tập 0,29%.

Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%; giá sách, báo tăng 0,27%, du lịch trong nước 0,2%, thiết bị thể thao 0,19%. Trong khi đó, du lịch nước ngoài giảm 0,24% và dịch vụ xem phim, ca nhạc giảm 1,02%.

Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%, chủ yếu do máy chăm sóc cá nhân tăng 0,75%, sửa chữa đồng hồ và trang sức 0,5%, dịch vụ chăm sóc cá nhân 0,49%...

Ngược với 10 mặt hàng tăng trong tháng 8, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 0,05%, tác động giảm 0,01 điểm phần trăm; nhóm lương thực giảm 0,04% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%, hầu như không tác động tới CPI chung.

Theo Cục Thống kê, so với tháng 12/2025, CPI tháng 8 tăng 3,57% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Bình quân 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.