Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

Các đại biểu tham dự sự kiện

Theo bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, mục tiêu trọng tâm của Việt Nam trong năm 2026 là đạt mức tăng trưởng xuất khẩu từ 15 đến 16%, hướng tới quy mô kim ngạch 546 - 550 tỷ USD. Trước thực tế chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tổ chức lại dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, tính minh bạch và phát triển bền vững, Thứ trưởng đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhờ mạng lưới 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết cùng vị trí địa kinh tế chiến lược.

Sự kiện năm nay quy tụ trực tiếp 500 doanh nghiệp Việt Nam, khoảng 500 kênh phân phối và nhà thu mua quốc tế, cùng 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B được sắp xếp có chọn lọc và 13.000 lượt kết nối tự do trực tiếp tại các gian hàng trong triển lãm.

Chuỗi sự kiện tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham dự trực tiếp của nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối đa quốc gia hàng đầu, trong đó có Walmart (Hoa Kỳ), Imcosa S.A. de C.V. (Mexico), H&M (Thụy Điển), Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), Central Group và Mega Market (Thái Lan), Pagoda (Trung Quốc), LuLu (UAE), cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại toàn cầu đến từ Bắc Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Nam Á và Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, sự kiện năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của các nhãn hàng mới như Wumart, Metro (Trung Quốc), Mamami (Malaysia), Spinneys, Loohtah (UAE), Shengsiong (Singapore), Target và JC Penny (Hoa Kỳ). Ngoài các tập đoàn quy mô lớn, sự kiện còn mở rộng thu hút các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, qua đó mở ra cơ hội xuất khẩu đa dạng cho nhiều phân khúc doanh nghiệp Việt.

Góc nhìn thực tiễn từ một nhà thu mua toàn cầu được ông Alen Wei - Giám đốc Tài chính (CFO) H&M Production khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á khẳng định, Việt Nam tiếp tục là thị trường cung ứng quan trọng.

Đại diện H&M chỉ ra ba trụ cột cốt lõi mà các chuỗi cung ứng cần tập trung để định hình năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới, đó là phát triển bền vững thông qua sản xuất phát thải carbon thấp, ứng dụng năng lượng tái tạo với cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và nâng cấp công nghiệp nhằm gia tăng giá trị nội địa hóa. Sự gắn kết dài hạn của H&M được cụ thể hóa bằng việc đề xuất “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại và công nghiệp dài hạn tại Việt Nam” lên Bộ Công thương, với kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất tiên tiến.

Sự dịch chuyển tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng là điểm nhấn trong phần chia sẻ của ông Cha Ji Ho - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam. Ông nhận định các đối tác đang chuyển trọng tâm từ cạnh tranh về giá sang các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về thời gian giao hàng, chất lượng nhất quán, năng lực kỹ thuật và quản lý dữ liệu minh bạch.

Lãnh đạo Samsung khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược và là khu vực trọng điểm kết nối sản xuất với hoạt động nghiên cứu, phát triển toàn cầu. Sự tăng trưởng của tập đoàn có mối gắn kết chặt chẽ với năng lực của các doanh nghiệp bản địa. Chính vì vậy, Samsung đã và đang phối hợp cùng Bộ Công Thương triển khai các chương trình cải tiến hiện trường, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn và tiếp tục chú trọng xây dựng mô hình nhà máy thông minh nhằm giúp doanh nghiệp trong nước đạt năng lực tự chủ.

Không chỉ đóng vai trò cầu nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà phân phối và đoàn thu mua quốc tế, thông qua các hoạt động kết nối và trao đổi chuyên môn, sự kiện tiếp tục phát huy vai trò đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật xu hướng mới, nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. Qua đó, sự kiện góp phần tạo tiền đề cho các thỏa thuận thương mại mới, thúc đẩy sản phẩm và thương hiệu Việt Nam vươn xa, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, với sự phối hợp và tham gia tích cực của 20 địa phương trên cả nước trong việc tổ chức các hoạt động của VIS 2026, các đoàn doanh nghiệp quốc tế có dịp khám phá, tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh cũng như chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam được triển khai ở cấp độ địa phương…